Pol'and'Rock Festival 2020: Eliminacje bez koncertów. Wszystko przez koronawirusa

Rozwijająca się pandemia koronawirusa sprawiła, że Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jeszcze raz zmieniła formułę koncertów Eliminacji do Pol'and'Rock Festival. Wykonawcy zostaną wyłonieni w internetowym plebiscycie.

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r.

Dotychczas ogłoszono udział takich zagranicznych formacji, jak: Dropkick Murphys, The Exploited, Clutch, King Gizzard & The Lizard Wizard, While She Sleeps, Tagada Jones, Static-X, Jinjer, The Rumjacks, Death Angel, Dirty Shirt i Saint City Orchestra.

Polskimi gwiazdami będą m.in. grupy Pidżama Porno, Organek, Black River i świętujący swoje 30-lecie zespół Raz Dwa Trzy.

Odbywające się od 12 lat eliminacje do Pol'and'Rock Festival w tym roku w związku z pandemią koronawirusa miały się odbyć bez udziału publiczności. Teraz organizatorzy zdecydowali o rezygnacji z przesłuchań zespołów na żywo.

Artyści zaproszeni do koncertowej części Eliminacji wezmą udział w internetowym plebiscycie prowadzonym na stronach festiwalu.

"Pol'and'Rock Festival zaplanowany jest dopiero na przełom lipca i sierpnia, więc przygotowania do jego 26. edycji wciąż toczą się swoim torem. Oczywiście jednak nie wykluczamy żadnego scenariusza. W przypadku koncertów eliminacyjnych, które miały się odbyć w czerwcu, uznaliśmy, że ryzyko jest wciąż zbyt duże. Zrealizowanie ich nawet w formie występu transmitowanego na żywo w internecie wymagałoby zaangażowania kilkudziesięciu osób - techniki, obsługi sceny, ekipy telewizyjnej. W trosce o bezpieczeństwo artystów i wszystkich osób pracujących postanowiliśmy zrezygnować z tych koncertów. Zapraszamy wszystkich do głosowania na stronach internetowych festiwalu - to jest dziś najlepszy sposób na wskazanie laureatów Eliminacji" - powiedział Jerzy Owsiak, prezes zarządu WOŚP.

Głosowanie rozpoczęło się w poniedziałek (23 marca). Każdy z głosujących będzie mógł wybrać jeden zespół, który według niego powinien wystąpić na Pol'and'Rock.

Głosowanie w plebiscycie potrwa do soboty 23 maja, a ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek 25 maja. 5 zespołów, które otrzyma największą ilość głosów, zostanie zaproszonych do występu na tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival.

Jury Eliminacji (w składzie: Jurek Owsiak, Andrzej Puczyński - prezes ZPAV, Izabelin Studio, Tomasz "Kasprol" Kasprzyk - dziennikarz muzyczny Antyradia, multiinstrumentalista, Piotr Chancewicz "Dziki" - producent muzyczny, muzyk i Krzysztof Dobies - rzecznik prasowy WOŚP i Pol'and'Rock) zdecyduje, na którą ze scen trafią poszczególni laureaci.

Ponadto Jury będzie także miało możliwość wręczenia "dzikich kart" zespołom, które otrzymały dalsze pozycje w plebiscycie. Po zakończeniu głosowania Jury dokona oceny nadesłanych nagrań i dotychczasowego dorobku artystycznego, by dodatkowo wybrać kolejnych artystów, których zobaczymy na Festiwalu. Decyzja Jury ogłoszona zostanie w poniedziałek 1 czerwca.

24 półfinalistów zostało wybranych spośród wykonawców z Polski i zagranicy, którzy nadesłali w sumie 674 płyt.

Oto lista półfinalistów eliminacji do Pol'and'Rock Festival 2020:

BANG BANG

CHEAP TABACCO

CINEMON

DAGADANA

DECADENT FUN CLUB

DR.DEADLOCK & CONGA LINE

ERELES

FLAMES AMONG HATRED

FROM TODAY

GORGONZOLLA

HOOK

JOANNA VORBRODT

JOHNY ROCKERS

K-ESSENCE

MORIAH WOODS

MY OWN ABYSS

NEED MORE CLOUDS

OFELIA

PULL THE WIRE

RADIO SLAM

SHAKIN PORK

SIAKI

TELESCOPE FOR THE BLIND

TOLA JANOWSKA.