Dawid Kwiatkowski od ponad dekady jest aktywny na polskiej scenie muzycznej. Popularność zdobywał powoli, aż ostatecznie został jednym z najpopularniejszych wokalistów w Polsce.

Do tej pory piosenkarz wydał siedem albumów studyjnych, jego dyskografię zamyka płyta "Dawid Kwiatkowski" z 2021 roku, na której znalazły się takie przeboje jak "Bez ciebie" i "Nieważne". Utwór "Bez Ciebie" został wybrany przebojem 2021 roku radia RMF FM.

Ponadto Kwiatkowski rozwija swoją karierę telewizyjną. Wokalista od pierwszej edycji "The Voice Kids" sprawuje funkcję trenera w programie. W talent show podbił serca widzów, czego najlepszym dowodem jest fakt, że w 2019 roku otrzymał Telekamerę w kategorii juror.



Reklama

Dawid Kwiatkowski jest milionerem

O swoich zarobkach Dawid Kwiatkowski mówił w podcaście "Dwa Światy" z 2020 roku, który prowadzili Artur Rawicz i Ralph Kaminski. Wideo niedawno ponownie zyskało popularność.

Zapytany przez Kaminskiego, czy jest milionerem, potwierdził. "Tak, jestem. Ale kurczę, Ja nikomu nie ukradłem tych pieniędzy" - tłumaczył.

Magazyn "Party" podsumował natomiast, na czym zarabia trener "The Voice Kids". Kwiatkowski zarabia na sprzedawanych płytach, obozach muzycznych i trasach koncertowych (za jeden koncert Kwiatkowski ma kasować 35 tys. zł), a także na posiadanej marce odzieżowej oraz dzięki występom we wspomnianym talent show TVP.

Dawid Kwiatkowski zarobione pieniądze mądrze inwestuje."Gdy rodzice widzieli, że zarabiam wkładali mi w głowę: inwestuj w siebie, więc wszystko, co zarabiam, inwestuję w nieruchomości i w to gdzie mieszkam" - tłumaczył w "Pytaniu na Śniadanie".



Mieszkania Dawida Kwiatkowskiego. Jak wyglądają?

W Warszawie ma kilka mieszkań. Jedno z nich jest miejscem, które nazywa swoim "domem". "Zapraszam do mojego miejsca na ziemi. Warszawa stała się miejsce, które klasyfikuje jako dom, już nie Gorzów, które dobrze wspominam, ale jednak to Warszawa" - mówił w programie "Uwaga".

Na Facebooku można obejrzeć natomiast fragment, w którym Kwiatkowski pokazuje swój kącik do nagrywania i słuchania muzyki. Widać na nim również elegancko urządzony pokój piosenkarza.

"Stworzyliśmy projekt, które jest mieszkaniem moich marzeń" - mówił jeszcze w 2017 roku w "Pytaniu na Śniadanie".

Instagram Rolka Rozwiń

Wspomniane mieszkanie pomógł Kwiatkowskiemu urządzić Szymon Fiołek. To również on odpowiadał za zaprojektowanie wnętrz innych mieszkań wokalisty. Dwa lokale trenera "The Voice Kids" designer pokazał na swoim Instagramie.

"Okazuje się, że mieszkanie na wynajem może być eleganckie i niezwykle efektowne, a przy tym komfortowe" - pisał Fiołek na Instagramie.

"Wnętrza w stylu i na miarę gwiazd? Właśnie zaglądacie do mieszkania Dawida Kwiatkowskiego" - pokazywał nagranie z drugiego mieszkania wokalisty.

"Dawid ma artystyczną duszę i to porozumienie było na innym poziomie. Dało mi to wymarzoną przestrzeń i tak też się stało. Ponadto Dawid mi zaufał, a to podstawa" - mówił projektant w TVP.