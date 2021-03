Pojawiły się przecieki z serialu o gitarzyście Sex Pistols. "Samotny chłopak"

Danny Boyle, twórca nagrodzony Oscarem za reżyserię filmu "Slumdog. Milioner z ulicy", pracuje nad drugim serialem dla stacji FX. Po "Trust" opowiadającym o jednej z najbogatszych i najbardziej nieszczęśliwych rodzin Ameryki, teraz pokaże widzom historię gitarzysty formacji Sex Pistols, Steve'a Jonesa. Na opublikowanych pierwszych zdjęciach z serialu można zobaczyć, jak prezentować się w nim będą serialowi muzycy legendarnego zespołu.

Christian Lees jako basista Glen Matlock, Anson Boon jako wokalista John Lydon oraz Toby Wallace jako gitarzysta Steve Jones /materiały prasowe

Scenariusz sześcioodcinkowego serialu "Pistol" został luźno oparty na pamiętnikach Jonesa zatytułowanych "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol" ("Samotny chłopak: Opowieści członka Sex Pistols").

Jego autorami są Craig Pearce i Frank Cottrell Boyce. Niedawno rozpoczęły się zdjęcia do tej produkcji, a teraz zaprezentowane zostały pierwsze kadry. Widać na nich szalejących na scenie w otoczeniu flag Wielkiej Brytanii aktorów, wcielających się w członków punkowej grupy. To Toby Wallace jako Steve Jones, Anson Boon jako John Lydon, Louis Partridge jako Sid Vicious oraz Jacob Slater jako Paul Cook.

W serialu "Pistol" pokazany zostanie świat Zachodniego Londynu połowy lat 70. ubiegłego wieku. Razem z bohaterami odwiedzimy m.in. słynny sex-shop należący do Vivienne Westwood i Malcolma McLarena, jak również będziemy świadkami kontrowersji, jakie wzbudziło wydanie albumu "Never Mind the Bollocks" uważanego za jeden z najbardziej wpływowych w historii muzyki.

W pozostałych rolach w serialu Boyle'a wystąpią: Maisie Williams jako ikona punku Jordan, Dylan Llewellyn jako Wally Nightingale, Sydney Chandler jako Chrissie Hynde, Emma Appleton jako Nancy Spungen, Thomas-Brodie Sangster jako Malcolm McLaren, Talulah Riley jako Vivienne Westwood, Christian Lees jako Glen Matlock oraz debiutująca na ekranie Iris Law jako Soo Catwoman.

Danny Boyle zapowiada, że jego serial będzie niczym "wtargnięcie z kumplami do świata seriali 'The Crown' i 'Downton Abbey', by wykrzyczeć swoje piosenki pełne wściekłości pod adresem tego, co sobą reprezentują". Premiera serialu planowana jest na 2022 rok.