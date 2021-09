Pogrzeb Barta Sosnowskiego. Tak ks. Andrzej Luter pożegnał zmarłego muzyka

Ks. Andrzej Luter jest duszpasterzem środowisk twórczych, publicystą i członkiem redakcji kwartalnika "Więź".

To on pożegnał Barta Sosnowskiego nie tylko na cmentarzu, ale także w mediach społecznościowych.



"Niesamowity głos, 'bluesa widać od czubka głowy do czubka buta. On jest w tym bardzo, bardzo szczery' - wspomina Małgorzata Ostrowska. Żył 38 lat. Teologia Barku kochany nie pomaga, po ludzku jesteśmy bezradni wobec Twojego odejścia. Czy był ktoś kto Ciebie nie lubił, nie kochał... Dzisiaj żegnały Cię tłumy. Więc obejrzyjmy ten krótki film z udziałem Bartka i posłuchajmy jeszcze raz tego 'cockerowsko - waitsowatego' głosu. 'Prostą piosenkę o przemijaniu' śpiewa w duecie z Justyną Paprotą, słowa napisała Ola Górecka, żona Bartka" - napisał na Facebooku ks. Andrzej Luter.

Wspomniana "Prosta piosenka o przemijaniu" pochodzi z debiutanckiego albumu Sosnowskiego "The Hand Luggage Studio" z 2018 r. To właśnie ta płyta po raz pierwszy zostanie wznowiony na winylu. Całkowity dochód ze sprzedaży wydawnictwa zostanie przekazany rodzinie muzyka - żonie Oli i synowi Leonowi.

Clip Sosnowski PROSTA PIOSENKA O PRZEMIJANIU - feat. HOOK BENZ

Bart Sosnowski zmarł 8 września w wieku 38 lat. Nie podano przyczyny śmierci muzyka ( sprawdź! ).

W sieci pojawiły się kondolencje od jego muzycznych przyjaciół i współpracowników. Sosnowskiego pożegnali m.in. Tomasz Organek, Małgorzata Ostrowska, Robert Cichy, Limboski i Żurkowski.

Kim był Bart Sosnowski?

Sosnowski był znanym polskim kompozytorem i gitarzystą. Grał również na banjo i instrumentach perkusyjnych, a jego cechą charakterystyczną był chropowaty głos ( posłuchaj! ).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sosnowski Gniew

Debiutancki album wydał dopiero w 2019 roku. Płyta nosiła tytuł "The Hand Luggage Studio". Rok później do jego dyskografii dołączył album "Tylko się nie denerwuj". Był nominowany do Fryderyków 2020 w kategorii "Album roku".



Na koncie miał m.in. duet z Małgorzatą Ostrowską ("Hej" - posłuchaj! ), współpracę z Robertem Cichym i Limboskim. Występował na Męskim Graniu 2019.