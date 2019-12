Podsumowanie Spotify 2019: Polska rapem stoi

Czołówka Spotify Wrapped pokazała wyraźnie, że w 2019 roku Polacy najchętniej słuchali rodzimych raperów.

Wśród 10 najczęściej słuchanych artystów w Polsce tylko dwóch pochodziło z zagranicy.



Po raz kolejny najwyższe miejsce zestawienia najpopularniejszych artystów w Polsce zajął Taco Hemingway. Jego ostatni album "Pocztówka z WWA, Lato '19" znalazł się wśród trzech najpopularniejszych albumów na platformie.

Na następnym miejscu uplasował się Borys "Bedoes" Przybylski, którego płyta "Kwiat polskiej młodzieży" to numer 1 w tegorocznym rankingu najpopularniejszych albumów w Polsce.

Na ostatnim miejscu podium znalazł się Tymoteusz "Tymek" Bucki. Utwory Tymka "Język ciała", "Rainman" i "Poza kontrolą" zdominowały listę 10 najpopularniejszych piosenek.



Lokatę zaraz za polskimi raperami zajęła amerykańska piosenkarka Billie Eilish.



Na świecie najczęściej słuchanym artystą w 2019 roku był z kolei raper Post Malone. Jego album "Hollywood’s Bleeding" jest drugim wśród najczęściej odtwarzanych na Spotify, a piosenka "Sunflower", którą nagrał wspólnie z Swae Lee, zdobyła trzecie miejsce w rankingu ulubionych utworów użytkowników platformy.



Również w tym zestawieniu wysokie miejsce zajęła Billie Eilish. Piosenkarka określana fenomenem generacji Z, stała się najczęściej słuchaną artystką tego roku z ponad 5 miliardami streamów na całym świecie, a jej album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" jest na Spotify najpopularniejszym albumem 2019 roku.



Pierwszą trójkę najchętniej słuchanych artystów Spotify na świecie zamyka Ariana Grande, która w lutym wydała swój niezwykle popularny album "Thank U, Next". Ulubionym kawałkiem użytkowników Spotify została piosenka "Señorita" stworzona przez najgorętszy duet tego lata - Shawna Mendesa i Camilę Cabello.



Coroczne podsumowanie roku pokazuje, czego w bieżącym roku słuchało ponad 248 milionów ludzi na całym świecie.

Oto najważniejsze wyniki tego roku:

DANE POLSKIE

Najpopularniejsi artyści:

Taco Hemingway

Bedoes

Tymek

Billie Eilish

Kubi Producent



Najpopularniejsze utwory:

"Język ciała" - Tymek, Big Scythe

"bad guy" - Billie Eilish

"Ona By Tak Chciała" - Ronnie Ferrari

"hot coffee" - schafter

"Rainman" - Tymek, Trill Pem,TEDE





Najpopularniejsze albumy:

"Kwiat polskiej młodzieży" - Bedoes, Kubi Producent

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

"Pocztówka z WWA, lato '19" - Taco Hemingway

"Malomiasteczkowy" - Dawid Podsiadło

"Klubowe" - Tymek





Najpopularniejsze podcasty:

Dwóch Typów Podcast

Kryminatorium

Karol Paciorek

Tu Okuniewska

Ja i moje przyjaciółki idiotki



DANE GLOBALNE

Najpopularniejsi artyści:

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny



Najpopularniejsze artystki:

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Camila Cabello

Halsey



Najpopularniejsze utwory:

"Señorita" - Camila Cabello, Shawn Mendes

"bad guy" - Billie Eilish

"Sunflower" - Post Malone, Swae Lee

"7 Rings" - Ariana Grande

"Old Town Road - Remix" - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus





