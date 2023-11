Jak już informowaliśmy, 6 grudnia w MTP Hali 3A w Poznaniu zaprezentuje się brytyjska grupa The Prodigy . Na trasie "Army of the Ants 2023" duet oddaje hołd swojemu liderowi Keithowi Flintowi, który popełnił samobójstwo 4 marca 2019 roku.

Maxim Reality ujawnił, że po śmierci dawnego frontmana zespołu, zdecydował się spalić obrazy ze swojej kolekcji.

Od lat jest wielkim miłośnikiem sztuki, której tworzeniu z pasją oddaje się w przerwach od scenicznych występów. I to właśnie w tworzeniu znalazł ulgę, gdy w marcu 2019 roku dowiedział się o samobójczej śmierci swojego przyjaciela z formacji. "Namalowałem wtedy wiele dzieł. Ale muszę przyznać, że tego momentu i krótkiego czasu po śmierci Keitha nie pamiętam, zupełnie jakbym celowo wymazał to ze swojej pamięci. Gdy znajdujesz się w takiej sytuacji, wydaje ci się, że nie jesteś w stanie tego przetrwać, ale oto jestem ponad cztery lata później" - przyznał w rozmowie z dziennikiem "Metro".

Choć po śmierci przyjaciela rzucił się w wir artystycznych prac, niektóre ze stworzonych już obrazów Maxime zniszczył. Chodzi o kolekcję grafik, nad którymi pracował przez kilka lat i która była zainspirowana Klubem 27. Choć prace mogły być pożądane na rynku sztuki - obrazy powstawały z wykorzystaniem różnych pigułek (extasy, MDM) - Maxim uznał, że w obliczu okoliczności śmierci przyjaciela prezentowanie ich gdziekolwiek byłoby niestosowne. Przypomnijmy, że zgodnie z wynikami autopsji w chwili śmierci w organizmie Flinta znaleziono ślady m.in. alkoholu i kodeiny.

Klub 27 1 / 6 23 lipca 2011 roku na skutek przedawkowania alkoholu zmarła Amy Winehouse, dołączając do osławionego Klubu 27 - grupy artystów, którzy odeszli właśnie w wieku 27 lat Źródło: Getty Images Autor: Carlos Alvarez

"Ponad 10 lat temu wpadłem na pomysł zrobienia grafik z osobami, które z powodu przedawkowania odeszły w wieku 27 lat. Mowa oczywiście o postaciach z Klubu 27, jak Jimi Hendrix czy Jim Morrison. W swojej sztuce zawsze starałem się przesuwać granice, a ponieważ ich odejście było spowodowane przedawkowaniem, tworzyłem te obrazy wykorzystując - jako materiał - popularne piguły, mniej toksyczne od twardych używek. Ale z powodu śmierci Keitha zrozumiałem, że to nie było właściwe. Po jego odejściu spaliłem wszystkie obrazy w ogrodzie i obiecałem sobie, że już nigdy w swoich pracach nie będę zajmował się muzykami" - oświadczył wokalista, nie zdradził jednak, ile obrazów obróciło się w popiół.



The Prodigy: kim był Keith Flint?

Ojcowie chrzestni sceny rave, brytyjska formacja The Prodigy ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie.

Początki grupy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Szybko dołączył do nich Maxim Reality. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii.

Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" (1994) oraz "The Fat of the Land" (1997), na którym znalazł się kultowy "Firestarter". W listopadzie 2018 r. ukazał się siódmy studyjny album - "No Tourists". To dotąd ostatni krążek w dyskografii grupy.

11 utworów The Prodigy znalazło się w Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Piosenki "Firestarter" i "Breathe" dotarły na sam szczyt.

Keith Flint od grudnia 2006 r. był mężem japońskiej DJ-ki Mayumi Kai.

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

