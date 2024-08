Po latach odświeżyli wielki przebój. Teledysk światowych gwiazd powstał w Polsce

Quavo i Lenny Kravitz spotkali się w naszym kraju w drugiej połowie lipca, przy okazji koncertów tego drugiego wykonawcy w Krakowie i Łodzi. Klip do "Fly" ( sprawdź! ), za reżyserię którego odpowiada Jake Nava, zrealizowano we wnętrzach położonego niedaleko Krakowa kompleksu Alvernia Planet - bardzo nowoczesnej wytwórni filmowej, w której powstały zdjęcia m.in. do takich produkcji, jak serial "Gorejący krzew", w reżyserii Agnieszki Holland czy film "Essential Killing" Jerzego Skolimowskiego.