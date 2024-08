Na początku sierpnia Cardi B ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. Zaledwie dzień wcześniej amerykańska raperka postanowiła sformalizować decyzję o rozstaniu z mężem i złożyła w sądzie papiery rozwodowe. Autorka przeboju "Bodak Yellow" ( sprawdź! ) ujawniła teraz, że niedawno miała wypadek, który doprowadził u niej do chwilowego paraliżu i zagroził bezpieczeństwu płodu. "Okazało się, że zerwałam więzadło miednicy, które jest dokładnie tam, gdzie znajduje się główka mojego dziecka" - wyznała 31-letnia artystka.

"Dzięki tobie wiem, że nie muszę wybierać między życiem, miłością i moją pasją. Kocham cię i nie mogę się doczekać chwili, gdy cię zobaczę. Ty, twój brat i twoja siostra pokazaliście mi, dlaczego warto wciąż iść naprzód" - napisała w czułym poście zaadresowanym do nienarodzonej pociechy.

"Schodziłam po schodach i tak jakby się poślizgnęłam. Próbowałam powstrzymać upadek, kurczowo trzymając się poręczy. Moja stopa ześlizgnęła się i trochę się potłukłam. Mój tata natychmiast do mnie podbiegł i pomógł mi zejść ze schodów. Przez chwilę nie byłam w stanie chodzić ani nawet się poruszyć. Poczułam dziwne szarpnięcie w dolnej części brzucha" - przekazała.

Wezwani lekarze zdiagnozowali u niej zerwanie więzadła miednicy. Ten uraz w najgorszym wypadku mógł doprowadzić do poronienia. "Przez kolejną dobę miałam skurcze co dwie minuty, dlatego musiałam zostać na obserwacji. Cały czas czułam okropny ból, przez dwa dni nie mogłam się ruszyć. Ostatecznie wypisano mnie do domu, ale z nakazem leżenia w łóżku" - zdradziła Cardi B.