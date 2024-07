"Nie robię tego codziennie, ale czasami po prostu widzę gitarę w rogu pokoju, biorę ją do ręki, żeby się pobawić, i wtedy coś wskakuje na swoje miejsce" - opowiada Bill Wyman.



Niespełna 88-letni muzyk ogłosił szczegóły swojego dziewiątego albumu, a także wypuścił tytułowy singel "Drive My Car" ( sprawdź! ).

Wideo Bill Wyman - Drive My Car (Official Lyric Video)

"To nowy i pełen energii rozdział w bogatej karierze Billa, świadectwo jego niezachwianej pasji i życiowej radości, jaką odnajduje w tworzeniu muzyki, która nieprzerwanie się rozwija" - czytamy w zapowiedzi.

Bill Wyman zaczyna nowy rozdział. Co przygotował najstarszy Stones?

Na nowej płycie (premiera 9 sierpnia) znajdzie się pięć utworów autorstwa Billa Wymana (niektóre powstały z pomocą gitarzysty Terry'ego Taylora), a także kompozycje z dorobku muzycznych idoli i przyjaciół basisty - Boba Dylana, Taj Mahala i Johna E. Prine'a. Dwa numery napisał holenderski gitarzysta młodego pokolenia - Hans Theesink.

"Znam Boba od połowy lat 60. Zabierał mnie i Briana Jonesa [gitarzysta i pierwszy lider The Rolling Stones] do klubów w Greenwich Village, kiedy tylko byliśmy w Nowym Jorku. Przez chwilę byliśmy naprawdę bardzo bliskimi przyjaciółmi" - przypomina Bill Wyman.

To właśnie z Brianem Jonesem trzymał się najbliżej podczas występów w The Rolling Stones. To Wyman razem z nieżyjącym już perkusistą Charliem Wattsem jako jedyni muzycy słynnej grupy wzięli udział w pogrzebie Jonesa, który w 1969 r. utopił się w basenie.

Płyta "Drive My Car" została nagrana w domowym studiu basisty, a towarzyszyli mu wieloletni współpracownicy, w tym gitarzysta Terry Taylor i perkusista Paul Beavis.

"Przyjaciele, którym prezentowałem ten materiał, powiedzieli, że to brzmi właśnie tak jak ja i to sprawia, że jestem szczęśliwy. Nigdy nie próbowałem być kimś innym" - podkreśla najstarszy z The Rolling Stones (w tym zespole występował w latach 1962-1993).

Bill Wyman - szczegóły płyty "Drive My Car" (tracklista):

1. "Thunder On The Mountain"

2. "Drive My Car"

3. "Bad News"

4. "Storm Warning"

5. "Light Rain"

6. "Ain't Hurtin' Nobody"

7. "Rough Cut Diamond"

8. "Wings"

9. "Two Tone Car"

10. "Fools Gold"

bonus tracks:

11. "Sweet Baby"

12. "Tell You A Secret".