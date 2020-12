Płyta z coverami Chrisa Cornella "No One Sings Like You Anymore" trafiła do sieci

"No One Sings Like You Anymore" to kolekcja 10 coverów w wykonaniu Chrisa Cornella. Artysta śpiewał utwory tych wykonawców, którzy szczególnie go zainspirowali. Album został nagrany w 2016. Decyzję o wydaniu płyty podjęła wdowa po muzyku - Vicky Cornell.

Chris Cornell płytę z coverami nagrał w 2016 roku /Universal Music Polska /materiały prasowe

Na tracklistę trafiły takie covery jak "Watching The Wheels" Johna Lennona, "Nothing Compares 2 U" napisanego przez Prince'a, a zaśpiewanego przez Sinead O’Connor czy "Patience" Guns N' Roses. Pełna lista utworów poniżej.

Chris Cornell nagrał wszystkie utwory ze wsparciem Brendana O'Briena, który odpowiada także za produkcję i miks. Vicki Cornell tak mówi o albumie:



"To wyjątkowe wydawnictwo, bo Chris sprawował nad nim pieczę od początku do końca. Dobór coverów daje osobisty wgląd w grono jego ulubionych artystów oraz utworów, które były dla niego ważne. To słodko-gorzki moment, bo on powinien tu być z nami i sam mówić o tej płycie. Dlatego premiera 'No One Sings Like You Anymore' to dla nas jednocześnie radość i ból. Każdy z nas może znaleźć pocieszenie w jego głosie, by podnieść się na duchu, zwłaszcza w okresie świątecznym. Jestem niezmiernie dumna z tego wydawnictwa. Dla mnie to najlepszy dowód na to, dlaczego Chris będzie zawsze kochany i doceniany przez słuchaczy".

Chris Cornell (1964 - 2017)

Córka artysty Toni, dodaje:

"Pamiętam, że mój tata świetnie się bawił, gdy nagrywał ten album. Budziłam się rano, jadłam z nim śniadanie i szliśmy razem do studia. Miałam tam lekcje pianina. Christopher grał w gry na konsoli z Brendanem i tatą. Udało nam się spędzić sporo wspólnych chwil, mamy niesamowite wspomnienia. Jestem szczęśliwa, że ten album może ujrzeć światło dzienne. Kochamy Cię, tato".

Syn muzyka Christopher Cornell wspomina:

"Świetnie bawiliśmy się w studiu, a w dni wolne robiliśmy spacery w Tree People i okolicach. Bawiliśmy się też w chowanego w Beverly Hills Hotel, goniła nas ochrona, a my uciekaliśmy wyjściami ewakuacyjnymi. Dla mnie ten album to świetny portret mojego ojca. Jestem dumny z niego i jego pracy. Mam nadzieję, że pokochacie tę płytę tak samo mocno".

Chris Cornell zmarł 18 maja 2017 roku w wieku 52 lat. Muzyk popełnił samobójstwo. Nagła i niespodziewana śmierć rockmana zszokowała opinię publiczną na całym świecie.



Christopher Cornell w teledysku "When Bad Goes Good" Chrisa Cornella

Tracklista "No One Sings Like You" prezentuje się następująco:



1. "Get It While You Can

2. "Jump Into The Fire

3. "Sad Sad City

4. "Patience

5. "Nothing Compares 2 U

6. "Watching The Wheels

7. "You Don't Know Nothing About Love

8. "Showdown

9. "To Be Treated Ri

10."Stay With Me Baby".