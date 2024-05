Britney Spears przeżyła 13 lat w kurateli, przez którą nabawiła się problemów psychicznych. Światowej sławy gwiazda muzyki pop już od dłuższego czasu niepokoi fanów swoim zachowaniem. Publikuje w sieci filmiki, na których jej poczynania nie wskazują na najlepszy stan zdrowia. Szaleńczo tańczy, pozuje do kamery w odważny sposób, czy uśmiecha się złowrogo. Piosenkarka stała się także bardzo rozrzutna. Wydaje dużo pieniędzy na luksusy i wakacyjne wyjazdy.

Ojciec Britney Spears kontrolował jej majątek

Amerykańska gwiazda ma napiętą relację ze swoim ojcem, który przez lata kontrolował jej finanse, a także życie osobiste i zdrowotne. Będąc opiekunem prawnym córki, zapewniał, że troszczy się o nią i jej zdrowie. Po uwolnieniu się z rąk ojca w 2021 r. Britney wyjawiła, że jego opieka byłą dla niej więzieniem. Miał on zawłaszczać sobie jej przychody i roztrwaniać majątek.

Plotki o bankructwie światowej gwiazdy

Niedawno TMZ poinformował, że Britney Spears jest na skraju bankructwa. Portal stwierdził, że gwiazda zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi. Niektórzy uwierzyli w pogłoski, ale teraz okazuje się, że prawda jest zupełnie inna.

Ile zarobiła Britney Spears w 2023 r.?

Zagraniczny portal Us Weekly ostatnio dotarł do pewnych źródeł i wyciągnął z nich informacje na temat zarobków Britney Spears. Okazuje się, że piosenkarka w 2023 r. wcale nie była bliska bankructwa. Zarobiła 40 milionów dolarów!

Wysokie przychody światowej gwiazdy nie powinny być zaskoczeniem dla nikogo. Artystka bowiem w ubiegłym roku była bardzo aktywna zawodowo. Z muzycznych nowości - wydała utwór, stworzony wraz z Eltonem Johnem, zatytułowany "Hold Me Closer". Do rąk fanów trafiła także jej długo wyczekiwana książka "The Woman in Me", w której artystka wyjawiła przykre szczegóły z życia w toksycznej rodzinie. Wokalistka w 2023 r. sprzedała także ogromną ilość perfum, które były sygnowane jej nazwiskiem. Britney Spears więc nie próżnowała, a jedynym zaskoczeniem dla mediów powinno być to, że ktoś spekulował na temat jej bankructwa, a nie wysokość jej zarobków.