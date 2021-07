25 lipca wieczorem w okolicach Żyrardowa w tył auta z muzykami zespołu disco polo Playboys ( sprawdź! ) wjechał pijany kierowca.

Według informacji sprawca miał mieć prawie 2 promile alkoholu we krwi i od razu został zatrzymany przez policję.

W najnowszym wpisie na Facebooku Kuba Urbański, wokalista i lider Playboys, przekazał informacje o tym, w jakim jest stanie po wypadku. Podziękował też fanom za okazane mu wsparcie.



"Naprawdę w takich trudnych i nieprzewidywalnych chwilach, człowiek poznaje się na ludziach i tych na których zawsze może liczyć W dniu wczorajszym przeszedłem szereg badań, m.in (rentgen głowy, klatki piersiowej, nogi), aby sprawdzić czy wszystko po wypadku ze mną Ok" - przekazał Urbański (pisownia oryginalna).



"Myślę, że ten usmiech mówi wszystko! Trochę poobijany, ale wracam do was i możecie być spokojni zobaczymy się na koncertach Być może w najbliższym okresie zobaczycie mnie na scenie z jedną laska być może z dwiema ale to najmniej istotne, bo w najbliższy weekend wsiadamy w zastepcze auto na które nadal czekamy i gramy dalej!" - dodał.

