Placebo na koncercie w Polsce 2022 [DATA, BILETY, MIEJSCE]

Placebo ogłosili długo oczekiwany, ósmy album studyjny. Dziewięć lat od wydania ich ostatniej płyty "Loud Like Love", krążek "Never Let Me Go" zadebiutuje dokładnie 25 marca przyszłego roku.

Na początek grupa zaprezentowała premierową piosenkę - światło dziennie ujrzał utwór z nowego albumu zatytułowany "Surrounded By Spies".

Clip Placebo Surrounded By Spies (Visualiser)

Placebo. Koncert w Polsce 2022 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zespół wyruszy też w trasę koncertową i zagra w Polsce­­­­­­ swój jedyny koncert. Fani Placebo będą mogli usłyszeć grupę już 17.10.2022 w Warszawie w EXPO XXI.

Bilety na koncert w Polsce trafią do ogólnej sprzedaży 17 listopada o 10:00. Ceny biletów na razie nie są znane.

We wrześniu, zespół Placebo wrócił po długiej nieobecności i wydał swój pierwszy od pięciu lat singel z nowego albumu, "Beautiful James". Radosny i uroczysty utwór powstał w sprzeciwie dla coraz bardziej znaczących i ignoranckich frakcji, które zaśmiecają współczesny dialog. Brian Molko mówił o utworze: "Jeśli ta piosenka denerwuje ludzi bez dystansu, to bardzo dobrze".

"Placebo w swojej twórczości słyną z obrazowania kondycji, w której znajduje się ludzkość, ukazując zarówno jej wady jak i piękno. Wychodzący z pandemii głos, w świecie nietolerancji, podziałów, nasycenia technologią i nieuchronnej eko-katastrofy, rzadko kiedy był bardziej znaczący i ważny do zaśpiewania, niż teraz. W natężonym emocjonalnie utworze 'Surrounded By Spies' nie szczędzone są żadne ciosy przeciwko erozji swobód obywatelskich, gdy zręcznie napisany tekst Briana Molko oddaje przerażające uczucie klaustrofobii, które sprawia jakby ściany zbliżały się do nas ze wszystkich stron" - czytamy w zapowiedzi.

Brian Molko o piosence "Surrounded By Spies": "Zacząłem pisać ten tekst, gdy odkryłem, że sąsiedzi szpiegowali mnie w imieniu partii o nikczemnym programie. Zacząłem wtedy rozważać tysiące sposobów, na jakie nasza prywatność była niszczona i kradziona. Od pojawienia się kamer CCTV, które teraz wykorzystują rasistowską technologię rozpoznawania twarzy, przez powstanie internetu i telefonów komórkowych, które prawie każdego użytkownika zamieniły częściowo w paparazzo i obserwatora własnego życia, do tego jak większość z nas sprzedała swoje osobiste informacje potężnym, międzynarodowym korporacjom, których jedynym celem jest wykorzystywanie nas.

Wykorzystałem technikę 'cut-up' wymyśloną przez Williama S. Burroughsa i spopularyzowaną przez Davida Bowiego. To prawdziwa historia opowiedziana przez pryzmat paranoi, kompletnego obrzydzenia dla wartości współczesnego społeczeństwa i ubóstwiania kapitalizmu nadzoru. Narrator jest u kresu sił, pełny beznadziei i przerażenia w konflikcie z naszym nowo odkrytym postępem i bogiem pieniądza".