Zapowiadając tę kolekcję, artystka udostępniła na platformach streamingowych i społecznościowych - w tym na YouTube - trzy piosenki: niepublikowane wcześniej dema utworów "Dry" i "Missed" oraz "Somebody's Down, Somebody's Name", która pierwotnie znalazł się na stronie B singla z płyty "To Bring You My Love" z 1995 r.

Clip PJ Harvey Shame

PJ Harvey, której prawdziwe nazwisko to Polly Jean Harvey, zapowiedziała, że kolekcja nagrań ukaże się w wersji 3- i 6-płytowej. Wydanie "B-Sides, Demos and Rarities" wpisuje się w projekt artystki, która przed kilkoma laty postanowiła powtórnie podzielić się z fanami swoimi rzadko odtwarzanymi nagraniami lub takimi, które utknęły w jej archiwach. Wcześniej wydała reedycje kilku starszych albumów z materiałami bonusowymi. Poprzedni - reedycja płyty "The Hope Six Demolition Project" z 2016 roku - wyszedł na początku tego roku.

W lutym tego roku PJ Harvey opublikowała też w mediach społecznościowych sporo zdjęć, wykonanych w studiu nagraniowym, sugerując, że nagrywa swój dziesiąty album studyjny. W czerwcu ogłosiła w magazynie "Rolling Stone", że faktycznie taka płyta właśnie powstaje. Ukaże się prawdopodobnie w 2023 roku.