Piotr Cugowski na koncercie Polsatu w Kielcach. Co przykuło uwagę widzów?

Piotr Cugowski był jednym z wykonawców, którzy walczyli ze swoją piosenką o tytuł przeboju lata RMF i Polsatu. Jednak coś innego odciągało uwagę widzów od utworu wokalisty.

Piotr Cugowski /Gałązka / AKPA

Utwór "Zostań ze mną" to druga zapowiedź solowej płyty Piotra Cugowskiego ( sprawdź singel "Kto nie kochał"! ), wokalisty Braci i syna Krzysztofa Cugowskiego.



Wideo Piotr Cugowski - Zostań Ze Mną (Audio)

Sprawdź tekst utworu "Zostań ze mną" w serwisie Teksciory.pl

"Jest to album, który powinienem nagrać już dawno temu, ale trzeba było czekać na odpowiedni czas i to jest teraz. Ta decyzja była przemyślana, jak chcę wyjść z pierwszą płytą, mam nadzieję, że nie ostatnią" - mówi wokalista, który 5 października 2018 roku skończył 40 lat.

Cugowski w Kielcach podczas Magicznego Zakończenia Wakacji walczył z piosenką o tytuł przeboju lata. Ostatecznie jednak przegrał, a piosenką wakacji został singel Cleo "Za krokiem krok" ( posłuchaj! ).



Co jednak najmocniej zaskoczyło widzów, to wygląd wokalisty. Ten pojawił się w pomarańczowym garniturze z rozpuszczonymi włosami i pomalowanymi oczami. Fani piosenkarza nie do końca docenili zmianę.

"Co mu się stało z oczami?", "Wygląda niekorzystnie", "Widziałem ten koncert i byłam w szoku", "Piotrze nie idź tą drogą" - czytamy pod nagraniem z Kielc.



Wideo Przebój Lata RMF FM i Polsatu -Piotr Cugowski - Zostań ze mną

Zdjęcie Piotr Cugowski / Damian Klamka / East News