29 stycznia odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku celem akcji jest pozyskanie środków na walkę z sepsą.



"Finał będzie dotyczył i małych, i dużych - tak to nazwaliśmy - bo problem jest ogromny, ale wiemy, że poradzimy sobie z nim, a na pewno go zminimalizujemy, jeżeli będziemy zbierali podobne pieniądze. Ten problem da się rozwiązać, jeśli kupimy bardzo dobre urządzenia - urządzenia, których brak w Polsce, ale które są na świecie, które pomagają, aby ten problem usunąć. A problemem tym jest sepsa, coś z czym mamy do czynienia w różnych komunikatach, sepsa, z którą trzeba natychmiast się rozprawić poprzez laboratoria mikrobiologiczne, które są w szpitalach, tam, gdzie są przeprowadzane operacje, gdzie są oddziały operacyjne. Bardzo szybkie działanie w stosunku do pacjenta, u którego jest podejrzenie sepsy po prostu ratuje mu życie" - zapowiadał Jurek Owsiak.

W dniu finału tysiące wolontariuszy wyjdą na ulice nie tylko Polski, ale i kilkudziesięciu miast w wielu krajach na świecie, żeby zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Zbiórka trwa także w internecie, gdzie można znaleźć wiele aukcji m.in. od muzyków, którzy przekazują różne fanty.

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Na aukcję trafił też specjalny koncert projektu Piotr Bukartyk / Ajagore . "Finał Pol'and'Rock w twoim domu" - brzmi zapowiedź.

"Na bieżąco aktualizowany, podawany w skocznych rytmach komentarz polityczny, fragmenty ostatniej płyty i tej, której jeszcze nie ma, do tego świeża garść bukartykowych evergreenów w ajagorowej oprawie" - czytamy.

Clip Piotr Bukartyk Nowy Świat (Live Session)

Piotr Bukartyk to kompozytor, piosenkarz, gitarzysta, radiowiec i konferansjer. Swoją muzyczną przygodę rozpoczął w latach 80. ubiegłego wieku, biorąc udział w konkursach i turniejach piosenki autorskiej. Artysta ma na koncie dziewięć albumów studyjnych i jeden krążek nagrany live. Współpracował m.in. z kabaretem Pod Egidą, brał udział w festiwalach piosenki poetyckiej. Jego płyta "Szampańskie wersety" była nominowana do Fryderyka.

Utwory jego autorstwa wykonują Mietek Szcześniak, Andrzej Krzywy, Varius Manx, Stanisław Sojka, Krzysztof Kiljański i Ewelina Flinta. To właśnie Piotr Bukartyk napisał piosenkę "Z tyłu chmur", którą Pol'and'Rock Festival (a wcześniej Przystanek Woodstock) żegna się z publicznością.

Zespół Ajagore działa z przerwami od 1999 r. Pomorska ekipa nie daje się zamknąć w stylistyczne ramy - w jej muzyce znaleźć można m.in. jazz, rhythm'n'blues, amerykański folk, country i nasze tradycje ludowe. Grupa ma w dorobku m.in. kilka albumów nagranych z Grażyną Łobaszewską .