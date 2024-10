W 2022 roku Beyonce rozpoczęła nowy etap w swojej karierze. Wydała album " RENAISSANCE ", który wypromował takie hity jak " ALIEN SUPERSTAR ", " AMERICA HAS A PROBLEM " czy królujące swojego czasu na TikToku " BREAK MY SOUL ". Artystka zapowiedziała, że to pierwszy z trzech projektów, nad którymi ciężko pracowała. Po wydaniu drugiego, " COWBOY CARTER ", przesiąkniętego elementami muzyki country, Beyoncé była uważana za pionierkę w nadchodzącym sezonie rozdawania nagród.

Piosenkarz zasugerował, że Beyoncé powinna spędzić trochę czasu z artystami muzyki country. "Jeśli zamierzasz nagrywać albumy country, wejdź do naszego świata, spotkaj się i pobądź trochę w naszym środowisku. Beyoncé może robić dokładnie to, co tylko chce. Jest prawdopodobnie największą gwiazdą muzyki. A jeśli nią jesteś, to przyjdź na galę rozdania naszych nagród, przybij z nami piątkę, baw się dobrze i wejdź do naszej rodziny. Nie mówię oczywiście, że tego nie zrobiła" - odparł wokalista country.