Gdyby spojrzeć na Batmana w wykonaniu Roberta Pattinsona, zewnętrznie przypomina nieco prezencję Kurta Cobaina z m.in. koncertu "MTV Unplugged" z 1993 roku. Choć różni ich kolor włosów, to ewidentnie nowe wcielenie super-bohatera było luźno inspirowane charakterem, smutkiem i żalem, które było odczuwalne w wielu piosenkach Nirvany.

Takiego podobieństwa nie mogli odpuścić producenci, którzy do ścieżki dźwiękowej filmu dodali piosenkę "Something in the Way", która nie notowała dotąd raczej wielkich rekordów słuchalności.

Reklama

Według Chartdata, od premiery filmu, czyli 4 marca 2022, gdy film zadebiutował na ekranie, statystyki słuchalności utworu wzrosły aż o 1200%! W komentarzach na YouTube pod utworem także dominują komentarze fanów produkcji, którzy dzięki "Batmanowi" odkryli utwór wydany w 1991 roku.

Wideo Nirvana - Something In The Way (Audio)

Nowa produkcja Warner Bros. bardzo dobrze radzi sobie w kinach - w samym USA po premierze film o "Mścicielu" zarobił 128 milionów dolarów. Poza tym rynkiem dostarczył portfelom producentów na zagranicznych rynkach dodatkowe 120 milionów.

W ostatnich latach w wielu produkcjach o komiksowych super-bohaterach pojawiają się rockowe przeboje - podobnie było z utworami Led Zeppelin czy The Rolling Stones w "Thorze" czy "Spider-Manie". Dobry wynik finansowy filmu sugeruje, że już wkrótce zaczną się pracę nad kolejną odsłoną opowieści o "Człowieku-Nietoperzu".