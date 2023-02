Pink zatrudniła swoją 11-letnią córkę. Zapłaci jej minimalną stawkę

Autorka hitów "Just Like A Pill" i "Please Don’t Leave Me" szykuje się swojego kolejnego światowego tournée. W najnowszym wywiadzie Pink zdradziła, że w trasę koncertową zabiera swoje dzieci - 6-letniego Jamesona i 11-letnią Willow. Córka nie będzie jednak tylko towarzyszyć mamie, ale też pracować przy organizacji koncertów. Wokalistka nie zamierza jednak rozpieszczać latorośli wygórowaną płacą - będzie jej płacić minimalną stawkę.

Pink / Kevin Mazur / Contributor /Getty Images