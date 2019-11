Pink: Potrzebuję przerwy od muzyki. Dlaczego zawiesza karierę?

Amerykańska piosenkarka Pink w ostatnim wywiadzie wyznała, że planuje zawiesić karierę co najmniej na rok.

Pink ma w swoim dorobku już osiem albumów /Gary Miller /Getty Images

Wokalistka ma za sobą pracowity czas. W ciągu dwóch lat wydała dwa albumy, po czym wyruszyła w trasę koncertową po całym świecie.

Oprócz tego musiała odpowiadać na oskarżenia krytyków, którzy podważali jej kompetencje rodzicielskie.

W wywiadzie przyznała, że planuje zrobić przerwę od muzyki i poświęcić się rodzinie.

"Przez dwa i pół roku nagraliśmy płytę i zrobiliśmy trasę. Teraz Willow wraca do szkoły, a Jameson niedługo pójdzie do przedszkola, więc to będzie rok dla rodziny. Wiele dzieje się też u Careya. Bardzo mnie wspiera. Jeździł za mną po świecie, a teraz jego kolej" - mówiła piosenkarka.



Ostatnia płyta ("Hurts 2B Human") ukazała się w kwietniu 2019 roku. Promowały ją przeboje: "Walk Me Home" i "Love Me Anyway".

Pink ma w swoim dorobku już osiem albumów. Jest laureatką trzech nagród Grammy, a także jednej Emmy, dwóch nagród Billboard Music, siedmiu statuetek MTV VMA oraz dwóch MTV EMA.