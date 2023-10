MTV EMA 2023 nie odbędzie się. W oświadczeniu przesłanym przez organizatorów do naszej redakcji czytamy, że stało się tak z powodu "niestabilnej sytuacji na świecie".

Odwołanie corocznej gali ma miejsce z "troski o tysiące pracowników, członków zespołu, artystów, fanów i partnerów, którzy podróżują ze wszystkich zakątków świata, aby tworzyć to wydarzenie". Przyczyną jest trwający w Izrealu i Strefie Gazy konflikt. "Uważamy, że nie jest to właściwy moment na globalne świętowanie. W obliczu tysięcy śmiertelnych ofiar - jest to czas żałoby" - informują organizatorzy w komunikacie.

Reklama

Kolejna gala MTV EMA ma odbyć się w listopadzie 2024 roku.

Z ostatniej chwili: MTV EMA 2023 odwołane

Tegoroczna gala MTV EMA miała odbyć się 5 listopada w Paris Nord Villepinte w Paryżu. Miał to być drugi raz, gdy stolica Francji gościła MTV EMA - po drugiej edycji w 1995 r.

Wśród nominowanych były m.in. Taylor Swift (siedem nominacji) Olivia Rodrigo i SZA (po sześć). W gronie faworytów były także Doja Cat, Maneskin, Miley Cyrus i Nicki Minaj (po cztery nominacje).

Nominowani byli także rodzimi artyści - w kategorii "najlepszy polski artysta". Wśród nich byli: Doda, Kasia Nosowska, Mrozu, Sanah i Vito Bambino. W 2022 r. nagrodę zdobył Ralph Kaminski. Doda triumfowała w tej kategorii już dwukrotnie - w 2007 i 2009 r., dodatkowo była nominowana w 2006 r. (razem z Virgin) i 2011 r. Swoje szanse wcześniej mieli też Mrozu (2010, 2012 i 2014), sanah (2020, 2021) i Nosowska (2007 oraz dodatkowo z grupą Hey - 2006, 2008 i 2010). Jedynym debiutantem w tym gronie jest Vito Bambino.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda o 20 latach kariery. "Nie było łatwo, ale było warto" Newseria Lifestyle