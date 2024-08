Natalia Nykiel zadebiutowała, dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland" 2013. Parę lat temu zasiadała w jury "The Four. Bitwa o sławę". Teraz przyszedł czas na pokazanie się w kolejnym show, jakim jest polsatowski "Taniec z gwiazdami". W jednym z wywiadów zdradziła, jak się przygotowuje do programu oraz o swoich wyrzeczeniach. Stawia na dietę i jest gotowa podjąć się tanecznych treningów.