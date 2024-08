Polska wersja programu "Got Talent" przyciągała uczestników z całego kraju, którzy prezentowali swoje umiejętności i pasje. Pragnęli zrealizować swoje marzenia o wielkiej karierze. Główną nagrodą było 300 000 zł.

Do półfinału pierwszej edycji "Mam talent!" zakwaliikowali się: Fly Cube, Druga Maryla (Sebastian Olejniczak-Brandt), Abbatio, Ziutini, Kwartet 4-te, Karol Galos, Nasty Ladies, Agnieszka Niedziałek i Taj, All Sounds Allowed, Piotr Boruta, Piotr Plichta i Karol Drzewoszewski, Kamil Dziliński, Asia Si, Piotr Bugzel, Art Factory, Klaudia Walencik, Jacek Witkowski, Flair Factory (Tomasz Małek i Marek Posłuszny), Swing Step, Elektra, Adrian "Lipskee" Lipiński, Funky Masons, Marcin "Ninja" Daszewski, Marianna "Paloma" Szaryków, Jacenty Ignatowicz, United Breaks, Filip Piestrzeniewicz, duet Orion (Irena Adamczyk i Józef Porowski), Pipes and Drums i Andrzej Maroszek.