Dawid Tyszkowski rozpoczął spokojnie, starając się wprowadzić publiczność w odpowiedni nastrój. Tommy Cash, znany z nietypowych strojów i występów, mimo chwilowych spadków energii, zdołał porwać tłum do zabawy.

Bez zaskoczenia Kwiat Jabłoni wypełnił namiot po brzegi. Polski duet, uwielbiany przez rodzimych fanów, przyciągnął dużą widownię, która z entuzjazmem śpiewała ich hity. Nowe aranżacje znanych utworów zainteresowały zebranych, tworząc niezapomnianą atmosferę. Kwiat Jabłoni udowodnili, że ich muzyka ma wyjątkową moc łączenia ludzi i wprawiania ich w doskonały nastrój.

Reklama

Jako pierwszy na głównej scenie wystąpił Ken Carson, który swoją energią i charyzmą z miejsca porwał publiczność. Raper, znany z zeszłorocznego występu na Open’erze, ponownie udowodnił, że potrafi rozkręcić tłum. Pod sceną pojawiło się nawet mosh pity, które również próbował zorganizować Tommy Cash na swoim koncercie jednak z marnym skutkiem.

Orange Warsaw Festival z wielkim rozmachem

Już na po pierwszej piosence widać było, że pierwszy dzień festiwalu należał do Yungbluda, który od samego początku wprowadził publiczność w stan euforii. Artysta podziękował polskim fanom i zachęcił do udziału w nadchodzących wyborach, co spotkało się z dużym entuzjazmem. Przeciwwagą był niestety, występ Skepty - raper momentami wydawał się nieobecny i choć z każdą kolejną piosenką stawał się coraz pewniejszy to na scenie nie rozwinął w całości swoich skrzydeł.



Kulminacją wieczoru był występ The Prodigy, który zamknął pierwszy dzień festiwalu na dużej scenie w spektakularny sposób. Ich doświadczenie sceniczne i energia sprawiły, że publiczność bawiła się znakomicie.



Na deser festiwalowicze dostali jeszcze ostatni występ pod namiotem. Mrozu pokazał klasę i zakończył dzień na wysokim poziomie, grając swoje energetyczne utwory, które rozgrzały tłum do późnej nocy. To się nazywa skończyć z przytupem.



Przełożenie koncertu Yeat na drugi dzień festiwalu było niespodzianką, ale organizatorzy zapewnili darmowy wstęp na sobotę dla posiadaczy jednodniowych biletów, co spotkało się z mieszanymi reakcjami. Jednak mimo to, pierwszy dzień okazał się sukcesem.



Orange Warsaw Festival 2024 rozpoczął się z wielkim rozmachem, obiecując jeszcze więcej muzycznych emocji i niezapomnianych chwil. Czekamy z niecierpliwością na drugi dzień festiwalu, który zapowiada się równie ekscytująco, z występami takich artystów jak Kaśka Sochacka, Jessie Ware, Omar Apollo, Jungle, Troye Sivan czy Nicki Minaj.