Piękni i Młodzi: Prawnik Dawida Narożnego wydał oświadczenie. Będzie pozew?

Kłótnia między członkami zespołu Piękni i Młodzi trwa od 2 stycznia. W ciągu zaledwie tygodnia sytuacja wewnątrz grupy zmieniła się już kilka razy.

Jeszcze w środę (7 stycznia) Dawid Narożny zapewniał, że rodzinne problemy (rozwód z wokalistką Magdą Narożną) nie będą mieć wpływu na przyszłość grupy. Dwa dni później jego była żona ogłosiła, że właśnie wyrzuciła go z formacji. Teraz głos w sprawie wyłączenia Narożnego z zespołu zabrał jego prawnik.

Wokalista poprzez swojego prawnika zapewnił jednak, że nie czuje się wyrzucony z zespołu.

"Na gruncie obowiązującej umowy pomiędzy impresariatem koncertowym, a zespołem Piękni i Młodzi, żaden z jej punktów nie przewiduje wykluczenia żadnego z członków. Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym Dawid ciągle jest członkiem zespołu Piękni i Młodzi" - uspokoił fanów pełnomocnik muzyka, Oskar Kamiński. Dodał również, że do tej pory wokalista nie dostał oświadczenia na piśmie.

Narożny poinformował także, że ma zamiar wystąpić na zaplanowanych na styczeń koncertach zespołu.



"Będziemy się starać zobowiązać panią Narożną do cofnięcia oświadczenia, które wydała, ponieważ jest ono kłamliwe i w oczywisty sposób godzi w naruszenie dobrego imienia i wizerunku mojego klienta" - mówi "Super Expressowi" Oskar Kamiński. Gdyby Magdalena Narożna nie zaprzestała publikowania tego typu treści, sprawa ma trafić do sądu.

"Dla Dawida nadrzędnym z celem są fani i dobro całego zespołu, dlatego skupia się na działalności artystycznej" - zapewnił prawnik.

Cała sytuacja negatywnie odbija się na popularności grupy. Pod kolejnymi postami na profilu Pięknych i Młodych pojawiają się krytyczne komentarze. "Przez to co wyprawiacie zniechęciłam się całkowicie do waszego zespołu", "A co mnie interesuje cudze życie prywatne, mam dość własnych problemów. Lubię zespół bo podoba mi się muzyka jaką wykonują. Od strony oczekuje informacji o muzyce i planach zespołu a nie prania swoich prywatnych brudów" - piszą fani.



Przypomnijmy, że pochodząca z Łomży formacja w szybkim tempie zdobyła status gwiazdy disco polo. Grupa była pierwszym w historii gatunku zespołem, który awansował do finału polsatowskiego show "Must Be The Music" ( sprawdź! ).

Trio tworzyli Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski. Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 9-letnią córkę Gabrielę. Byli małżonkowie podkreślali wtedy zgodnie, że ich rozstanie nie wpłynie na dalszą karierę zespołu.

Szybko okazało się, że Dawid i Magda znaleźli już nowych partnerów. Mężczyzna związał się z blondynką o imieniu Joanna.

Z kolei Magda Narożna pod koniec września 2019 r. oficjalnie pokazała swojego nowego ukochanego. To Krzysztof Byniak, z którym wokalistka bawiła się na weselu przyjaciół.

2 stycznia (dwa dni po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem) doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła ukochana Dawida Narożnego.

Obie strony tuż po zdarzeniu podkreślały, że prywatne sprawy nie wpłyną na dalszą działalność grupy Piękni i Młodzi ( posłuchaj! ). Tymczasem Magda Narożna właśnie poinformowała o zmianach w zespole.

"Formacja od tego momentu tworzy oraz koncertuje w składzie: Magdalena Narożna (liderka zespołu, wokalistka), Daniel Wilczewski (wokalista, klawiszowiec) oraz Daniel Biczak (wokalista, gitarzysta, realizator dźwięku). Dwoje pierwszych z wymienionych muzyków tworzyło zespół od samego początku, trzeci natomiast dołączył do niego 3 lata temu i pełen pasji oraz zaangażowania prezentował się wam na scenie. Ich wspólną decyzją, z dniem 02.01.2020 roku ze składu Pięknych i Młodych wykluczony został Dawid Narożny - czwarty dotychczasowy członek zespołu. Otrzymał on pisemne, prawnie wiążące wypowiedzenie, uniemożliwiające mu funkcjonowanie, wypowiadanie się czy też zawieranie jakichkolwiek umów w ramach tegoż zespołu" - czytamy w komunikacie.

Dorobek zespołu obejmuje płyty "Niewiara" i "Tak już bez ciebie" oraz pięć singli, które osiągnęły wielomilionową oglądalność.Największe przeboje to "Ona jest taka cudowna" (ponad 77 mln odsłon), "Kocham się w tobie" (ponad 59 mln), "Tak już bez ciebie" (ponad 46 mln, posłuchaj! ), "Niewiara" (45 mln, posłuchaj! ) i "Chciałabym spać z tobą" (40 mln).

Na fali popularności grupy Magda Narożna w połowie 2015 r. pojawiła się na okładce magazynu "CKM".

Z piosenką "Na serca dnie" Piękni i Młodzi bez powodzenia próbowali swoich sił w eliminacjach do Eurowizji 2016.

