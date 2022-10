Artyści dołączyli do długiej listy gwiazd estrady, które w ostatnim czasie sprzedały katalogi swoich utworów. Wśród nich są m.in. Bruce Springsteen (600 mln dol.), Bob Dylan (400 mln) czy Sting (300 mln).

To, że transakcja między muzykami Genesis a firmą Concord doszła do skutku, potwierdził dziennikowi "Wall Street Journal" prezes wspomnianej wytwórni muzycznej, Bob Valentine. Z nieoficjalnego źródła gazeta dowiedziała się, że umowa opiewa na ponad 300 mln dolarów. Kontrakt nie obejmuje byłych członków zespołu, Petera Gabriela i Steve'a Hacketta, którzy odeszli z grupy odpowiednio w 1975 i 1977 roku.

Clip Genesis I Can't Dance

Katalog Genesis z ery Phila Collinsa sprzedany za 300 mln dolarów

Valentine przyznał, że planuje zapoznać z muzyką Collinsa i Genesis młode pokolenie. "W świecie, w którym żyjemy dzisiaj - z Facebookiem, Instagramem, TikTokiem, wszystkimi tymi rzeczami, które napędzają konsumpcję starszej muzyki - z pewnością istnieją sposoby, abyśmy jako wytwórnia płytowa mogli przywrócić część tej muzyki do życia" - stwierdził.

Wiele z najsłynniejszych hitów Collinsa jest owocem jego solowej kariery. Wśród nich są m.in. "In The Air Tonight", "Against All Odds" i "Another Day in Paradise". Natomiast Genesis w popkulturze zapisało się piosenkami takimi jak np. "Invisible Touch", "Land of Confusion" oraz "I Can't Dance". Ostatnim albumem, który Genesis nagrał z Collinsem, jest "We Can't Dance" z 1991 r.

Choć jeszcze kilka lat temu plotkowano, że być może trasa "Last Domino?", która odbyła się w tym roku zwiastuje kolejne muzyczne projekty Tony'ego Banksa, Mike'a Rutherforda i Phila Collinsa, to wraz ze sprzedażą katalogu wygląda na to, że Genesis to już zamknięty rozdział. Wielu fanów było przerażonych stanem legendarnego wokalisty podczas koncertów w Europie (sprawdź!).

Pożegnalny koncert Genesis, w którym udział wziął również zmagający się z problemami zdrowotnymi Collins, odbył się 26 marca w Londynie.

