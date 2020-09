Pezet żegna wakacje. Zobacz klip "Zonda"

W ostatni dzień lata Pezet opublikował nowy singel wraz z teledyskiem. Utwór nosi tytuł "Zonda". Za bit odpowiedzialny jest tradycyjnie Auer.

Pezet pokazał nowy teledysk /Wojtek Koziara /materiały prasowe

"’Zonda" to dla mnie filmowy opis pewnego rodzaju relacji, czegoś co mnie kręci. Jest to przerysowany obraz lata, imprezy i interakcji damsko-męskiej. Odrobinę narkotyczna wizja oddająca pewną chemię między dwojgiem ludzi. Chciałem nagrać coś naprawdę luźnego, niezobowiązującego. Lato się właśnie kończy, więc niech 'Zonda' będzie jego dobrym wspomnieniem" - mówi Pezet.

Kilka dni wcześniej raper ogłosił, że jego ostatni album "Muzyka Współczesna" osiągnęła status podwójnie platynowej płyty. W związku ze zbliżającą się rocznicą premiery płyty artysta zapowiedział również, że przygotowuje coś specjalnego.

"Miło mi poinformować, ze 'Muzyka Współczesna' osiągnęła status podwójnie platynowej płyty. Jest to najwyższe wyróżnienie jakie otrzymała kiedykolwiek moja płyta. Bardzo wam za to dziękuję. Już niedługo rocznica premiery tego albumu, a z tej okazji pojawi się coś specjalnego" - napisał.