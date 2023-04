Napisany i wyprodukowany przez Petera Gabriela "i/o" został nagrany w Real World Studios w Wiltshire oraz The Beehive w Londynie. W piosence możemy usłyszeć chór gospel Soweto, który nagrał swoje partie w High Seas Studios w RPA.



"Piosenka tego miesiąca to 'i/o', czyli 'input/output'. Widzimy te słowa na odwrocie wielu urządzeń. Wywołały u mnie skojarzenia z tym, co wkładamy i wyciągamy z samych siebie - zarówno w fizyczny, jak i nienamacalny sposób. Tak zrodził się pomysł na 'i/o' oraz próba podjęcia rozmowy o powiązaniach między wszystkim, co nas otacza. Prawdopodobnie nie nabywam z wiekiem mądrości, jednak zdołałem nauczyć się kilku rzeczy i sensownym jest, że nie jesteśmy samotnymi wyspami. Lubimy tak myśleć, ale jest zupełnie odwrotnie. Nieuniknione, że możemy w ten sposób czegoś się nauczyć - postrzegając samych siebie jako połączone jednostki. Wciąż z własnymi problemami, jesteśmy częścią całości. Tytuł tego projektu istniał już od dawna. Zawsze wiedziałem, że napiszę piosenkę 'i/o'" - mówi o zamyśle na utwór artysta.

Chór Soweto znany jest z utworu "Down to Earth" nagranego na potrzeby "Wall-E". Artyści mają na koncie także wspólne występy w RPA w ramach kilku ważnych eventów. Gabriel zauważa: "Na samym początku nie myślałem o Soweto, jednak każda nasza współpraca była fantastyczna. Ilekroć śpiewają w tym utworze albo w piosence, którą stworzyłem do 'Wall-E', da się wyczuć ich radosną energię, która trafia prosto w serce".

Peter Gabriel z tytułową piosenką z nowego albumu "i/o"

Premierze każdego nowego singla towarzyszy wyjątkowe dzieło sztuki. Okładkę "i/o" stworzył Olafur Eliasson. Artyści poznali się przy okazji projektu "Little Sun Project".



"Olafur Eliasson jest niezwykłym artystą, a moim zdaniem - pod wieloma względami także i królem światła. Wiele z jego prac dotyczy światła oraz natury. Naprawdę czułem, że byłby doskonały do tej piosenki i byłem zachwycony, kiedy się zgodził. Oto 'Colour experiment no. 114' z 2022 roku. Myślę, że Olafur ma w sobie coś z artysty, naukowca oraz czarodzieja. Zawsze ma jakąś misję oraz coś do powiedzenia na temat świata, natury, światła i naszego doświadczenia z nim. Dzięki temu skłania nas do refleksji nad tym, w jaki sposób wchodzimy w interakcję z naszym otoczeniem" - opowiada Gabriel o twórcy.

Podobnie jak poprzednie wydawnictwa, piosenka dostępna będzie w kilku wersjach: miksowali ją Mark "Spike" Stent (wydany w tym tygodniu "Bright-Side Mix"), a także Tchad Blake ("Dark-Side Mix") i Hans-Martin Buff ("Atmos In-Side Mix")



Peter Gabriel nie tylko wydaje nową płytę. Tournée "i/o The Tour" rozpocznie się koncertem w Krakowie, 18 maja w TAURON Arenie. Bilety na wydarzenie są już w sprzedaży.