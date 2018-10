Peja i Young Igi "Lego". Wspólny numer raperów już w sieci (sprawdź tekst)

Do sieci trafił numer Young Igiego "Lego", do którego młody raper zaprosił Peję. Kawałek znalazł się na płycie "Konfetti".

Peja zarapował gościnnie u Young Igiiego /Artur Szczepański / Reporter

"Konfetti" to drugi album Young Igiego, który do sprzedaży trafił 19 października. Wśród zaproszonych na album gości znaleźli się: Kaz Bałagane, MIYO, Szpaku, Pikers, Otsochodzi i Peja.

Reklama

Współpraca z weteranem sceny hiphopowej wzbudziła najwięcej emocji wśród słuchaczy. Igi swoją decyzję wytłumaczył na Instagramie.

"Zaczęło mnie wk***iać, że jest straszny podział na starą i nową szkołę rapu, a tak naprawdę wszyscy robimy muzykę, więc czemu mamy się cisnąć w jednym biznesie i zabierać sobie miejsce skoro możemy razem robić tę muzykę. Jeśli jako dzieciak słuchałem Rycha to mówię - robię to! Chcę oddać jemu szacunek, zrozumieliśmy się, zrobiliśmy numer i tak moim zdaniem to powinno wyglądać. Zamiast wypominać sobie błędy jedna z drugą szkołą powinny zacząć robić ze sobą numery, bo muzyka to jest rzecz, która nas łączy" - mówił.

Produkcją wspólnego utworu zajął się sticktogether.

Young Igi i Peja "Lego" - posłuchaj wspólnego numeru raperów:



Wideo Young Igi ft. Peja "LEGO" prod. sticktogether

Sprawdź tekst "Lego" w serwisie Teksciory.pl!