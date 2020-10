Peja dosadnie o polskim rządzie. "Będą pały i gaz"

Poznański raper w mocnych słowach skomentował ostatnie działania rządu Prawa i Sprawiedliwości w Polsce.

Peja skomentował rządy PiS /ANDRZEJ ZBRANIECKI /East News

W czwartek (22 października) polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Taka decyzja TK wywołała falę oburzenia. Tego samego dnia pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, a następnie pod domem Jarosława Kaczyńskiego, odbył się protest przeciwników zakazu aborcji. Kolejne manifestacje odbyły się piątek (23 października) i sobotę (24 października).

Ostatnie miesiące rządów PiS w swoim stylu skomentował Rychu Peja.

"Ubezwłasnowolnienie kobiet, czerwone strefy przy jednoczesnym braku odpowiedzialności rządzących tym krajem. Gdzie byliście przez te wszystkie miesiące kiedy zajmowaliście się wyłącznie wyborami, LGBT, na rekonstrukcji rządu kończąc? Co macie do zaoferowania ludziom, których na przestrzeni ostatnich miesięcy dotknął kryzys ekonomiczny, wszystkim tym, którym odebrano godność i namiastkę normalności? Kto dał wam prawo do tak rażącej nieudolności, braku odpowiedzialności, i skrajnej ignorancji?" - stwierdził.

"Co z ludźmi chorymi, wykluczonymi, bez pracy, z depresją i próbami samobójczymi? Co z tymi, którzy tak bardzo boją się wszystkich tych komunikatów medialnych, którymi bombardujące co rusz sobie zaprzeczając? Co z zasobami ludzkimi, którymi nie potraficie pokierować i zarządzać? Ludzie stracili cierpliwość i wiarę. Kiedy umrze nadzieja ulice pełne będą tych, którzy mają zapie...lać za miskę ryżu. I wiem, że wysyłając swoich chłopców z tarczami nie poczęstujecie nas chlebem i solą. Zamiast tego będą pały i gaz. Je...ł was wszystkich pies" - podsumował.

Na temat decyzji Trybunału Konstytucyjnego wypowiedzieli się też m.in.: Ewa Farna, Tomasz Organek, Nergal, Mary Komasa, Maria Sadowska, Kayah.