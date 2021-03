Paweł Małaszyński świętuje urodziny córki. Pokazał wzruszające zdjęcie

Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie aktor i wokalista grupy Cochise Paweł Małaszyński przede wszystkim umieszcza zdjęcia związane ze swoim życiem zawodowym. Tymczasem na najnowszej fotografii możemy zobaczyć fotografię jego córki.

Joanna Chitruszko i Paweł Małaszyński są małżeństwem od 2002 r. AKPA

Paweł Małaszyński i Joanna Chitruszko są parą jeszcze od czasów liceum. Ślub wzięli w sierpniu 2002 r.

Mają nastoletniego syna Jeremiasza (ur. 2004) i córkę Leę (ur. 2014). Rodzina rzadko bywa razem publicznie.

Joanna Chitruszko rozwija swoją zawodową karierę w Białymstoku - jest tancerką i choreografem. Razem z Karoliną Garbacik pełnią funkcje dyrektorek festiwalu tańca współczesnego Kalejdoskop.

Córka gwiazdorskiej pary właśnie skończyła 7 lat. Paweł Małaszyński z tej okazji opublikował na Instagramie wzruszające życzenia i zdjęcie dziewczynki stojącej tyłem.



"Najdroższa i najukochańsza. Nieskończona i bezgraniczna miłości mego życia. Moja córeczko. W dniu Twoich urodzin życzę ci byś w miłości i spełnieniu dumnie i pewnie kroczyła przez życie i aby marzenia, które skrywasz na dnie Twojego serca, doczekały się spełnienia" - napisał dumny tata.



Tymczasem dowodzona przez Małaszyńskiego rockowa grupa Cochise obecnie pracuje nad swoją siódmą płytą. "The World Upside Down" zawierać będzie m.in. trzy utwory w języku polskim i cover "Gimme Danger" Iggy & The Stooges.