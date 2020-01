Paweł Izdebski i nowa płyta "@strach". Trasa koncertowa "Niewiarygodny Tour" [DATY, MIEJSCA]

"Płyta '@strach' to muzyczno-słowna rozprawa z moimi lękami. W liczbach jestem już dorosłym człowiekiem, ale moja dusza po dziś dzień walczy z demonami przeszłości" - mówi o swoim nowym wydawnictwie Paweł Izdebski, znany jako wokalista Studio Accantus i gitarzysta zespołu Ralpha Kaminskiego.

Paweł Izdebski promuje nową płytę "@strach" /materiały prasowe

W 2017 roku Paweł Izdebski wydał debiutancką EP-kę "Książę Naiwności", finansując ją kampanią crowdfundingową. Teraz po raz kolejny samodzielnie wydaje album, tym razem rezygnując z popowego i bajkowego klimatu EP-ki na rzecz bardziej rockowych, alternatywnych brzmień.

"W liczbach jestem już dorosłym człowiekiem, ale moja dusza po dziś dzień walczy z demonami przeszłości. Możemy wiecznie uciekać, cofać się i tkwić w bezpiecznym miejscu albo... wziąć swój strach pod rękę i zacząć być wolnym. Fizycznie i psychicznie. Mam wrażenie, że zbyt późno orientujemy się, ile czasu tracimy i jak mało go mamy. Mocno wierzę w to, że któraś z piosenek złamie cię do tego stopnia, że wyznasz miłość odpowiedniej osobie, odkurzysz instrument, który przez lata leżał na strychu albo zadzwonisz do osoby, która boi się tak samo jak ty" - mówi 30-letni muzyk.

Clip Paweł Izdebski Laura

Tuż po premierze, w niedzielę 26 stycznia Paweł Izdebski rusza w trasę koncertową promującą nowe wydawnictwo, "Niewiarygodny Tour". Odwiedzi 10 miast.

Płytę promowały utwory "Laura", "Niewiarygodne" i "Szwy".



Clip Paweł Izdebski Szwy (Lyric Video)

W dniu premiery do sieci trafiło wideo do kolejnego utworu - "3".

Piosenka opowiada o trzech myślach, które nie pozwalają autorowi spać. Depresja, nieustannie powracające myśli, czarne scenariusze, i myślenie, które nie pozwala zrobić kroku w przód.

Clip Paweł Izdebski 3

Oto szczegóły "Niewiarygodny Tour":



26.01 - Warszawa, Progresja

8.02 - Wrocław, Łącznik

9.02 - Gliwice, Spirala

23.02 - Białystok, 6-ścian Pub

29.02 - Szczecin, Czarna Sala

1.03 - Gdańsk, Drizzly Grizzly

14.03 - Olsztyn, CEiK

15.03 - Toruń, Od Nowa

19.03 - Rzeszów, LUKR

24.04 - Kraków, Fort Luneta.