Paweł Domagała: Zobacz teledysk "Popatrz na mnie" [TEKST]

Do sieci właśnie trafił teledysk do najnowszego singla Pawła Domagały - "Popatrz na mnie".

Paweł Domagała prezentuje nowy teledysk AKPA

"Popatrz na mnie" to kolejna piosenka zapowiadająca nadchodzącą płytę Pawła Domagały - "Wracaj".

Jak już informowaliśmy, trzeci album autora przeboju "Weź nie pytaj" trafi do sprzedaży 20 listopada.

"Nowa płyta to powrót-przełom. Walka o to, co w nas najpiękniejsze. Między innymi powrót do młodzieńczej bezczelnej odwagi, która domaga się, by iść po swoje bez niepotrzebnych kompromisów ze światem. Także w sensie muzycznym. Będzie to realizacja naszych najśmielszych pomysłów, bez zastanawiania się, jak zabrzmią na tle polskiej sceny muzycznej. Będziemy ryzykować, a nie szukać sposobów na napisanie nowego hitu według sprawdzonej receptury. Powrót do gatunków, które obaj z Łukaszem lubimy, jak folk, a nawet country, które w Polsce nie miało dotąd szczęścia" - zapowiadał Paweł Domagała w rozmowie z PAP Life.

Wspomniany Łukasz to muzyczny kompan Domagały - Łukasz Borowiecki, producent i współautor jego piosenek.



W teledysku "Popatrz na mnie" poza Pawłem wystąpili Zofia Rudnicka (choreografka, tancerka, aktorka, wykłada kompozycję tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina) i Zbigniew Czapski-Kłoda (tancerz, aktor, senior polskiego baletu, prowadzi zajęcia z tańca klasycznego w Egurrola Dance Studio).

Wcześniej poznaliśmy utwór "Ja tak umiem".



Przypomnijmy, że Paweł Domagała w listopadzie 2016 r. wydał swój debiutancki album "Opowiem ci o mnie" (posłuchaj tytułowej piosenki w serwisie Teksciory.pl). Niemal dokładnie dwa lata później, 16 listopada 2018 r., ukazała się druga płyta zatytułowana "1984" (to rok urodzin śpiewającego aktora). Ten materiał zdążył już się pokryć podwójną platyną.

Promujący to wydawnictwo teledysk do singla "Weź nie pytaj" od połowy czerwca 2018 r. zanotował ponad 118 mln odsłon, dołączając do czołówki najpopularniejszych polskich klipów w serwisie Youtube (numerem 1 jest "Miłość w Zakopanem" Sławomira - sprawdź! - z wynikiem ponad 220 mln odsłon od kwietnia 2017 r.).

Paweł Domagała ma na koncie występy w serialach "Barwy szczęścia", "Powiedz TAK!", "Prosto w serce", "Druga szansa", "O mnie się nie martw" i filmach "Gotowi na wszystko. Exterminator", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Planeta singli", "Wkręceni" (obie części).