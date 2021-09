Paula Tumala zachwyca figurą. "Wiesz jak podnieść ciśnienie"

Paula Tumala z zawodu jest modelką. Sławę zdobyła dzięki teledyskom do utworów Donatana. Występowała m.in. w klipie do utworu "My Słowianie", który Donatan nagrał z Cleo. Pojawiła się także w piosence "Brać".

"Uwaga! Wieś tańczy i śpiewa, a słoma z butów wystaje. Kolejny singiel z płyty 'HIPER/CHIMERA', tym razem znowu na wesoło. Przaśny, pozbawiony powagi swojski kawałek 'BRAĆ'!" - anonsował wtedy Donatan.

"Nie wspominam źle pracy na planach tych teledysków. Teraz, gdy je oglądam, nie mogę uwierzyć, że to ja. Dziś chyba już bym się wstydziła zagrać w takim klipie" - mówiła modelka w rozmowie z "Faktem".



Reklama

Clip Donatan, Cleo My Słowianie

Udział w teledyskach Donatana stał się dla niej furtką do sławy. Jej kariera szybko nabrała tempa, a o pięknej blondynce z Polski głośno było nawet za oceanem. "Dziewczyna Donatana" trafiła nawet na okładkę jednej z amerykańskich książek. Chodzi o powieść Rose E. Hunter pt. "Unbroken".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paula Tumala o Donatanie: Jestem mu wdzięczna Newseria Lifestyle

Teraz modelka pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje siedząc w kabriolecie. Internautów urzekło jednak nie tylko zdjęcie, ale również jego podpis.



"Nie zmuszaj się, by przeskoczyć problem. Po prostu przejdź przez niego powoli. Czasem czas jest najlepszym lekarstwem, ale nie dlatego, że mija żal czy wyrzuty sumienia bledną. Czas pozwala zebrać myśli i ułożyć dobry plan na przyszłość. Dlatego... Poczekaj! W tym czekaniu zamknięty jest spokój i nasz sukces" - napisała Tumala.



Instagram Post

"Piękne zdjęcie oraz przekaz", "Piękne słowa, czytałam kilka razy, dziękuję za ten wpis", "Bosko wyglądasz", "Ty to wiesz jak podnieść ciśnienie" - komentowali fani.