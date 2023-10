Paulina Elżbieta Romaniuk-Jasińska w 2014 r. dała się poznać szerszej publiczności w programie "The Voice of Poland". Uczestniczka swoim wykonaniem "Lifted" Naughty Boya i Emeli Sande zwróciła na siebie uwagę Justyny Steczkowskiej, Marii Sadowskiej oraz Tomsona i Barona. Ostatecznie trafiła do drużyny muzyków Afromental i pod ich skrzydłami dotarła do ćwierćfinałów.

W 2020 r. przyjęła pseudonim Paula Roma i pod tym szyldem zaczęła muzyczną karierę. W dorobku ma debiutancką EP-kę "Cześć, tu PAULA ROMA" (2021) i pierwszą płytę "Cholerne pragnienie" (2022) promowaną singlami Przez przypadki" (gościnnie Rosalie.), "Uziemienie", "Cześć, tu złość", "Bonjour madame" i "Różowe niebo nad Warszawą".

Wideo PAULA ROMA, Rosalie. - Przez przypadki [Official Music Video]

W tym roku pojawił się utwór "Śmiało", a kolejną zapowiedzią nadchodzącego albumu "Ta co płonie z Miłości" (premiera 9 lutego 2024 r.) jest piosenka "Pooddychaj mała". Współautorem muzyki i producentem jest gitarzysta Jurek Zagórski, znany m.in. z zespołu Natalii Przybysz, współpracujący z Muńkiem Staszczykiem i Krzysztofem Zalewskim.

"'Pooddychaj mała' to mantra na spokój, którą artystka dedykuję wszystkim tym, którzy czują się czasem niewystarczający" - czytamy.

W teledysku główną rolę zagrała aktorka Aleksandra Domańska, która przez wyrazistą mimikę twarzy oraz ruchy ciała uwydatniła emocje oraz tekst piosenki. Kolory w klipie symbolizują cztery żywioły (ogień, wodę, ziemię oraz powietrze). Reżyserią zajęła się Ola Bodnaruś.

Aleksandra Domańska ma na koncie role w m.in. filmach "Ambassada", "Pod Mocnym Aniołem", "Drogówka", "Volta", "Podatek od miłości", "(Nie)znajomi" i serialach "O mnie się nie martw" i "Mecenas Porada" (Polsat).

