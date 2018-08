Paul McCartney i "Carpool Karaoke" hitem. Będzie specjalny odcinek

Prawie 30 mln odsłon ma opublikowany pod koniec czerwca odcinek "Carpool Karaoke" z Paulem McCartneyem. Ze względu na ogromne zainteresowanie, pod koniec sierpnia w amerykańskiej telewizji zostanie wyemitowana wydłużona, godzinna wersja programu.

Paul McCartney i James Corden w "Carpool Karaoke" /Ferrari Press/CBS / East News

"Carpool Karaoke" to program brytyjskiego aktora i komika Jamesa Cordena. Gospodarz w swoim samochodzie gościł już takie gwiazdy jak Adele, Stevie Wonder, Chris Martin (Coldplay), Justin Bieber, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Christina Aguilera, Sia, Michelle Obama czy zespół One Direction.

Pod koniec czerwca do auta Cordena w Liverpoolu wsiadł sir Paul McCartney. Razem przemierzali uliczki rodzinnego miasta Beatlesa, śpiewając i opowiadając o czasach młodości i dzieciństwa.

Panowie wspólnie wykonali niezapomniane przeboje Beatelsów, jak "Penny Lane", "Drive My Car" czy "Let It Be"... Poza żartami i zabawnymi anegdotami, był też czas na szczere wspomnienia.

Wideo Paul McCartney Carpool Karaoke

"Byliśmy zachwyceni przyjęciem 'Carpool Karaoke with Paul McCartney'. Świetnie się bawiliśmy kręcąc ten materiał i wiedzieliśmy, że zrobiliśmy coś wyjątkowego, ale cudownie widzieć, że tak wielu ludzi to oglądało i im się podobało" - mówi Ben Winston, producent wykonawczy "The Late Late Show", czyli programu Jamesa Cordena.

"Myślę, że to efekt tego, jak muzyka Paula przemawia do każdego pokolenia, młodego i starszego, szczególnie dziś" - dodaje Winston.

Pod koniec sierpnia zostanie pokazany godzinny odcinek pod tytułem "Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool", w którym zobaczyć będzie można m.in. kameralny koncert Paula McCartneya w jednym z pubów.

Wideo Rzeźba Paula McCartneya w niesamowitym wydaniu (STORYFUL/x-news)

Przypomnijmy, że w ramach promocji nowej płyty "Egypt Station" (premiera 7 września) sir Paul 3 grudnia wystąpi w Tauron Arenie Kraków.