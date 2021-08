Paul Cotton nie żyje. Gitarzysta i wokalista Poco miał 78 lat

Według informacji z oficjalnej strony Paula Cottona - śmierć muzyka była spokojna, ale i nieoczekiwana. "Paul Cotton, będzie nam cię brakowało" - napisano na Facebooku Poco.

Grupa Poco powstała w 1968 r. na gruzach zespołu Buffalo Springfield. W skład nowej formacji weszli dwaj byli muzycy Buffalo Springfield: Richie Furay (gitara, wokal) i Jim Messina (gitara, bas, wokal) oraz Rusty Young (gitary pedal steel i dobro, wokal), Randy Meisner (bas, wokal) i George Grantham (perkusja, wokal).

Zespół zadebiutował w 1969 r. płytą "Pickin' Up the Pieces".

Paul Cotton w zespole pojawił się w 1970 roku, zastąpił Jima Messinę. Wspomniany muzyk również pożegnał zmarłego gitarzystę. "Spędziliśmy ze sobą sporo czasu zanim dołączył do Poco i z wielkim zaszczytem przyjąłem, że zastąpił mnie w zespole" - komentował.

Największym sukcesem formacji okazała się złota płyta "Legend" z 1979 r. z singlami "Crazy Love" i "Heart of the Night", które trafiły do Top 20 w USA.

Cotton z zespołu wycofał się w 1987 roku, wracając do niego zaledwie po kilku latach.

Koncertowa działalność Poco została zakończona w 2013 r. z powodu zdrowotnych problemów Rusty Younga, jedynego założyciela, który pozostał do końca w składzie. Young zmarł kilka miesięcy przed gitarzystą - w kwietniu 2021 roku.

Cotton na swoim koncie ma też pięć albumów studyjnych. Ostatni z nich - "100%" - ukazał się w 2014 roku.

