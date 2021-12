Wielki sukces S Club 7

Siedmioosobowy zespół S Club 7 w składzie: Tina Barnett, Jon Lee, Paul Cattermole, Hannah Spearritt, Bradley McIntosh, Rachel Stevens i Jo O'Meara, powstał w 1998 roku i z miejsca stał się ulubioną formacją milionów nastolatków w Wielkiej Brytanii i reszcie Europy. Zespół wydał łącznie cztery albumy studyjne (ostatni - "Seeing Double" - ukazał się w 2002 roku), które rozeszły się w nakładzie ponad 10 milionów egzemplarzy na całym świecie.



Grupa wylansowała takie hity lat 90. jak "Bring It All Back", "S Club Party" i "Don't Stop Movin'". W 2000 roku członkowie zespołu zdobyli statuetki BRIT w kategorii brytyjski przełomowy wykonawca, natomiast dwa lata później nagrodzono ich w kategorii najlepszy brytyjski singel.

Paul Cattermole i jego upadek

Kariera zespołu zakończyła się w 2002 roku, krótko po odejściu ze składu Paula Cattermole'a. Wokalista próbował rozkręcić karierę solową, co zakończyło się sprzedażową porażką.

To właśnie Cattermole był jednym z pomysłodawców reaktywacji zespołu, który działał pod szyldami S Club 3 i S Club Party. Jednak zainteresowanie reaktywacją grupy nie przyniosło spodziewanych efektów.



Piosenkarz nie radził sobie w branży muzycznej oraz w branży filmowej, a następnie popadł w ogromne problemy finansowe. W 2015 roku wystawił na sprzedaż swoją statuetkę BRIT, gdyż jak przyznał nie ma pieniędzy, aby płacić rachunki.

Trzy lata później wokalista pojawił się w programie "Loose Women", gdzie przyznał, że stał się tak biedny, że na występ w telewizji musiał pożyczać koszulę.



Obecna praca Paula Cattermole’a? Wróżbita

Wygląda na to, że Cattermole porzucił na ten moment kolejne próby zrobienia kariery muzycznej i zajął się czymś zupełnie innym. Były już wokalista został internetowym tarocistą i zachęca do wykupywania prywatnych sesji.

Na kanale "Tarot Me This" obwieszcza: "Czytanie kart tarota dla wszystkich... Ogólne, zbiorowe, indywidualne, losowe, ponadczasowe".

"Możecie kojarzyć mnie z muzyki, teatru i telewizji. Miałem długą i różnorodną karierę. Teraz spędzam większość czasu na tworzeniu internetowego contentu różnego rodzaju" - czytamy w opisie.

Cattermole zastrzega na swoim kanale, że czytanie kart w jego przypadku ma charakter czysto rozrywkowy i nie radzi sugerować się jego radami w ważnych sprawach taki jak zdrowie, finanse i sprawy prawne.