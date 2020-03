Patrycja Markowska jest "Niepoprawna". Zobacz teledysk do akcji #zostańmywdomu

Inspiracją do napisania nowej piosenki "Niepoprawna" była podróż Patrycji Markowskiej do Ameryki Południowej w programie "Ameryka Express". W teledysku możemy zobaczyć kilkaset zdjęć wokalistki, w tym także z jej dzieciństwa.

Patrycja Markowska prezentuje nowy teledysk AKPA

W związku z pandemią koronawirusa i obostrzeniami z nim związanymi w ramach akcji #zostańmywdomu, klip do utworu "Niepoprawna" powstał ze zbioru kilkuset zdjęć Patrycji Markowskiej z różnych okresów jej życia, w tym tych z dzieciństwa.

Clip Patrycja Markowska Niepoprawna

Reklama

Sprawdź tekst piosenki "Niepoprawna" w serwisie Teksciory.pl!

"Inspiracją do napisania piosenki 'Niepoprawna' była podróż do Ameryki Południowej w programie 'Ameryka Express'. Wróciłam naładowana energią i wspólnie z Maćkiem Wasio zabraliśmy się do pracy. Chcieliśmy zrobić energetyczny numer, który nawet odarty z wszelkich sztuczek produkcyjnych, będzie się bronił przy akompaniamencie samej gitary i wokalu. Coś, jak klasyczny dobrze skrojony garnitur, który zawsze będzie modny" - opowiada wokalistka.

W programie TVN Markowska występowała w duecie z wokalistką Żanetą Luberą, swoją przyjaciółką i podopieczną z czasów drugiej edycji "The Voice of Poland" (2013).



"Już nie mogę się doczekać kiedy zagramy ten kawałek na żywo na koncertach, a póki co wierzę, że ta piosenka wprowadzi trochę słońca i doda Wam nadziei w tych trudnych czasach" - mówi Patrycja Markowska.

Patrycja Markowska obchodzi 40. urodziny 1 / 11 Piosenkarka swój debiutancki album "Będę silna" wydała 3 grudnia 2001 roku. Była wtedy nominowana do nagrody Fryderyka w kategorii "Nowa twarz fonografii". Źródło: AKPA Autor: Prończyk udostępnij

Przy okazji premiery piosenki wokalistka zainicjowała również zbiórkę pieniędzy, aby wesprzeć walkę z koronawirusem.

Utwór w formacie mp3 można pobrać wpłacając dowolną kwotę od minimum 1 zł. Zebrana kwota zostanie przekazana na Fundację Jurka Owsiaka celem zakupu respiratorów do polskich szpitali. Zbiórka potrwa do 21 kwietnia 2020 r.