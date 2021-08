Patricia Kennealy swoją przygodę z pisaniem rozpoczęła w Nowym Jorku w piśmie "Pop & Jazz" - najpierw jako asystentka redakcji, a w latach 1968 - 1971 została jego redaktorem naczelnym. Była jedną z pierwszych dziennikarek piszących o muzyce rockowej.

W 1969 roku przeprowadziła wywiad z Jimem Morrisonem z The Doors. To właśnie ta rozmowa sprawiła, że kontrowersyjny wokalista i dziennikarka zbliżyli się do siebie, po jakimś czasie zostali przyjaciółmi, a następnie kochankami.

W 1970 roku wzięli udział w tzw. zarękowinach, czyli neopogańskiej ceremonii ślubnej. Para oświadczyła, że od tej pory jest małżeństwem. Sam związek trwał głównie na odległość, z czego zadowolone były obie strony.

Dziennikarka po latach wyznawała, że nie miała w tamtym czasie zamiaru się ustatkować, a życie pod jednym dachem z Jimem Morrisonem było bardzo burzliwe. Pisarka tłumaczyła, że muzyk jednego razu potrafił być dla niej kochający, a drugiego dnia stawał się oziębły i brutalny.



Jim Morrison: 50 lat od śmierci wokalisty The Doors 1 / 10 Kariera Jima Morrisona z zespołem The Doors trwała raptem sześć lat, ale do dziś ma on pewne miejsce w gronie najlepszych wokalistów w historii rocka, choć od jego śmierci właśnie mija 50 lat. Do grona swoich wokalnych idoli zaliczali Morrisona m.in. Eddie Vedder (Pearl Jam), Layne Staley (Alice In Chains), Scott Weiland (Stone Temple Pilots, Velvet Revolver), James LaBrie (Dream Theater) i Scott Stapp (Creed). Na zdjęciu Jim Morrison z The Doors podczas lata miłości w 1967 r. - Fantasy Fair w Marin County w Kalifornii. Źródło: Getty Images Autor: Elaine Mayes udostępnij

Krótko przed swoją śmiercią Morrison miał zadeklarować, że chce ostatecznie się ustatkować i wziąć na poważnie związek, jednak nie zdążył tego zrobić. Zmarł 3 lipca 1971 roku w Paryżu w wieku 27 lat.

W latach 90. Patricia Morrison została doradcą Oliviera Stone'a przy kręceniu filmu "The Doors". W latach 80. i 90. została też pisarką. Najpierw skupiała się głownie na tematyce fantasy, aby już w XXI wieku spróbować swoich sił w kryminałach (seria "The Rock & Roll Murders").

W 1992 roku Kennealy-Morrison napisała też książkę o liderze The Doors pt. "Strange Days: My Life With And Without Jim Morrison.