W 2020 roku Patricia Kazadi poinformowała, że zawiesza swoją karierę medialną. Mimo to dalej koncertowała i grała w teatrze. Wówczas w jednym z wywiadów przyznała, że zmaga się z depresją. Przez kilkanaście ostatnich miesięcy tylko co jakiś czas wrzucała zdjęcia do mediów społecznościowych. Ostatnio udzieliła szczerego wywiadu dla "Wysokich Obcasów". Postanowiła wyznać przez co przechodziła w ciągu ostatnich kilku lat. Okazało się, że gwiazda przeżyła piekło.

Autentycznie odczuwałam, jakby moje ciało po kolei się rozpadało. Myślałam, że umieram. W 2019 r. w "Dance Dance Dance" mimo tego bólu ciężko trenowałam do występów, co doprowadziło moje ciało do ruiny. To był początek końca. Rwący, ciągnąco-piekący ból okazał się rozrywanymi zrostami. Wtedy, jak opisywałam swoje odczucia, nikt mi nie wierzył. Program się skończył, a mnie bolało coraz bardziej - byłam w Nowym Jorku, miałam podpisać ważny kontrakt, a nie byłam w stanie chodzić. Musiałam wrócić do Polski. Odwołałam swój udział we wszelkich projektach i zabarykadowałam się w domu - zaczęła swoją historię.

Artystka opowiedziała, o tym jak wiele razy trafiała do szpitala z powodu ogromnego bólu, ale za każdym razem lekarze podawali inną przyczynę.

Ból był już taki, że z sypialni do kuchni czołgałam się na łokciach. Ciągnął w dół uda albo promieniował w górę, odbierał oddech. Był uporczywy, jakby ktoś zaciskał mi klatkę piersiową, albo czułam kłucia tak mocne, aż traciłam równowagę. Myślałam, że mam zawał. Kilka razy jeździłam na ostry dyżur. A to podejrzenie wyrostka, a to przepukliny, a to zapalenie trzustki. Chcieli mnie rozcinać. Nie zgodziłam się - mówiła.

Przerażająca diagnoza

Piosenkarka przyznała, że w pewnym momencie straciła nadzieję na powrót do pełni sił. To poskutkowało tym, że odsunęła się od bliskich. Przełom nadszedł dopiero kiedy Kazadi udała się do pewnego lekarza z polecenia koleżanki.

Na pierwszą wizytę zawiozła mnie mama. Doktor nie miał wątpliwości - endometrioza głęboko naciekająca. Najgorszy, IV stopień. Wpadłam na tym fotelu w ryk jak chyba nigdy wcześniej. Płakałam nie dlatego, że jestem poważnie chora. Płakałam, bo poczułam ulgę. Nareszcie ktoś mnie "widział", nie byłam w tym sama, nie wymyśliłam tego. "Przykro mi, że musiała pani tak długo cierpieć" - powiedział doktor. Bo ocenił, że chorowałam od kilkunastu lat - wyznała artystka

W wywiadzie został również podjęty temat macierzyństwa.

Endometrioza już znacząco ograniczyła tę możliwość. W tej chwili mam kilka procent szans. Ta wiadomość bardzo mną potrząsnęła, długo płakałam. Co innego, jeśli rezygnacja z macierzyństwa wynika z twojej świadomej decyzji, a co innego, jeśli jest ci to odebrane. Dlatego zaczynam myśleć o zamrożeniu jajeczek. Może jeszcze się uda. Nie myślałam wcześniej o macierzyństwie, bo byłam pewna, że mam na to jeszcze czas

Artystkę czeka w najbliższym czasie operacja wycięcia torbieli w jajnikach oraz usunięcia zrostów. Patricia zdecydowała podzielić się swoją historią, bo wierzy, że w ten sposób może pomóc innym kobietom.

Endometrioza - czym jest?

Endometrioza to inaczej gruczolistość macicy czy też wędrująca śluzówka macicy. U jej podłoża leży rozrost błony śluzowej macicy poza jamą macicy. U kobiet z regularnym cyklem miesiączkowym przez trzy tygodnie błona śluzowa narasta w macicy, aby następnie złuszczyć się podczas miesiączki. Według portalu medonet, u niektórych kobiet część komórek endometrium razem z krwią miesiączkową przedostaje się niechcący do jajowodów i wydostaje przez nie do jamy brzusznej. Schorzenie to występuje u 5-7% kobiet, a w 75% przypadków dotyczy pacjentek w wieku 30-40 lat. Objawy to długie, bolesne miesiączki, ból podczas stosunku seksualnego, krew podczas wypróżniania czy plamienie międzymiesiączkowe. Choroba może występować w czterech różnych stopniach zaawansowania. W leczeniu endometriozy wykorzystuje się metody farmakologiczne, chirurgiczne lub skojarzone.



Patricia Kazadi - kariera

Patricia Tshilanda Kazadi urodziła się w 1988 roku w Warszawie. Jej mama pochodzi z Łukowa, a ojciec z Demokratycznej Republiki Konga. Ma dwoje młodszego rodzeństwa. Debiutowała w 2002 roku w programie "Szansa na sukces". Później brała udział jeszcze w wielu produkcjach m.in. "Jak oni śpiewają", "Taniec z gwiazdami" czy "You Can Dance - po prostu tańcz". Była dwukrotnie nominowana do Wiktorów. Ma na koncie role aktorskie i dubbingowe m.in. w "Daleko od noszy", "Londyńczycy", "Ranczo" czy "Atomówki". Jest utalentowana muzycznie. Gra na fortepianie i komponuje. Wydała dwa albumy studyjne i kilka singli. Na jesieni tego roku ma się ukazać jej kolejna piosenka.

