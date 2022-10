Patricia Kazadi ukończyła Szkołę Muzyczną I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz była uczennicą w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im Krzysztofa Komedy na wydziale wokalnym.

Na muzycznej scenie dała się poznać pod pseudonimem Trish przy okazji gościnnych występów na płytach polskich wykonawców hiphopowych takich jak: Ten Typ Mes, Flexxip, 2cztery7, Mindkampf UK. Zaśpiewała również na ścieżce dźwiękowej do filmu "Dublerzy".

To właśnie do tych czasów nawiązuje najnowszy singel "Ona", który promuje nadchodzącą EP-kę. W utworze gościnnie pojawił się Ten Typ Mes, z którym nagrała wspólny numer po ponad 10 latach.

Clip Patricia Kazadi Ona - feat. Ten Typ Mes

Piosenka utrzymana jest w rytmach neo r'n'b , nawiązując do oldschoolowych klimatów soul. W tekście wokalistka porusza trudny temat, jakim jest pozostawanie w relacji, pomimo świadomości, iż jest się "tą drugą" w związku i odważnie śpiewa o emocjach, których doświadcza wiele kobiet.

W 2020 roku Patricia Kazadi poinformowała, że zawiesza swoją karierę medialną. Mimo to dalej koncertowała i grała w teatrze. Wówczas w jednym z wywiadów przyznała, że zmaga się z depresją. Przez kilkanaście ostatnich miesięcy tylko co jakiś czas wrzucała zdjęcia do mediów społecznościowych. Ostatnio udzieliła szczerego wywiadu dla "Wysokich Obcasów", w którym zdradziła, że cierpi na endometriozę.



Patricia Kazadi - kariera

Patricia Tshilanda Kazadi urodziła się w 1988 roku w Warszawie. Jej mama pochodzi z Łukowa, a ojciec z Demokratycznej Republiki Konga. Ma dwoje młodszego rodzeństwa. Debiutowała w 2002 roku w programie "Szansa na sukces". Później brała udział jeszcze w wielu produkcjach m.in. "Jak oni śpiewają", "Taniec z gwiazdami" czy "You Can Dance - po prostu tańcz".

Była dwukrotnie nominowana do Wiktorów. Ma na koncie role aktorskie i dubbingowe m.in. w "Daleko od noszy", "Londyńczycy", "Ranczo" czy "Atomówki". Jest utalentowana muzycznie. Gra na fortepianie i komponuje. Wydała dwa albumy studyjne i kilka singli.