"Patoreakcja": Kurski, Pawłowicz i Jakimowicz skomentowali utwór Maty

Do sieci trafił nowy numer Michała Matczaka, czyli Maty. Raper "Patoreakcją" podsumowuje, co działo się po publikacji jego pierwszego singla "Patointeligencja". Znalazły się tam również odniesienia m.in. do Jacka Kurskiego, który szybko odpowiedział młodemu raperowi.

"Patointeligencja" ( sprawdź! ) był pierwszym singlem promującym debiutancki album Maty "100 dni do matury". Numer w sieci pojawił się 11 grudnia 2019 roku. Teledysk nakręcono przed jedną z najbardziej elitarnych szkół średnich w Polsce - Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie.

"Debiut Maty przybliża klimat szkolnych lat. Nawiązuje on do czasów beztroskich a zarazem pełnych wyborów, wątpliwości i odkrywania samego siebie. Wspomnienia wraz z całą paletą emocji stanowią trzon płyty i są największą inspiracją dla Maty. Na płycie aż kipi od retrospekcji, a wszystko łączy się z charakterystyczną dla autora autoironią i dystansem do siebie i świata. Mata dotyka również cięższych tematów. Porywa się na obalenie mitu grzecznych chłopców z dobrych domów i rzuca na ich wyidealizowany obraz zupełnie nowe spojrzenie" - można było przeczytać w opisie numeru.

Utwór opowiadający burzliwe losy dzieciaków z dobrych domów ( sprawdź tekst! ) błyskawicznie obiegł sieć, a komentowali go dziennikarze polityczni, celebryci i politycy. O utworze i jego przekazie dyskutowano m.in. w "Wiadomościach TVP", gdzie próbowano połączyć utwór z działalnością ojca Maty - profesora prawa Marcina Matczaka.



Wśród komentujących znaleźli się m.in. Peja, Jakub Żulczyk, Krzysztof Bosak, Kayah i Jarosław Jakimowicz, który stwierdził, że posłałby Matę do wojska.

"W tym tygodniu, w którym Olga Tokarczuk odebrała Nobla, Mata nagrał najlepszy polski tekst kultury, jaki słyszałam od dawna" - przyznała Małgorzata Halber.

"To to słynne liceum Batorego kształci w kierunku 'patointeligencji'.... A tak się chwalą i szczycą swym poziomem... Ciekawe co o tej laurce myślą nauczyciele z Batorego..." - napisała na Twitterze, była posłanka, i sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Do całego zamieszania wokół "Patointeligencji" Mata odniósł się w nowym utworze "Patoreakcja". Numer wyprodukował Trooh Hippi. W teledysku pojawili się Solar, Białas, Kuba Wojewódzki oraz Marta Linkiewicz. Lektorem klipu został Tomasz Knapik.

W utworze Mata odnosi się zarówno do komplementów, jak i do krytyki. Krystynie Pawłowicz wypomniał, że wzięła wszystko zbyt dosłownie, Jakimowiczowi, że jego syn obraca się w tym samym środowisku ( sprawdź słowa utworu! ).



Raper odniósł się również do ataków na jego ojca w TVP. "A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem. To święty człowiek. A to co robię jest moim wyborem I sam za to kiedyś odpowiem" - nawija Mata, a chwilę później w wulgarny sposób odnosi się do Jacka Kurskiego.

"Patointeligencja" na Youtube wykręciła ponad 45 milionów wyświetleń w 15 miesięcy. "Patoreakcja" w nieco ponad godzinę po premierze miała już ponad 400 tys. wyświetleń.



Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "Odebrałem wczoraj żonę i nowo narodzone dziecko ze szpitala. Jest Wielki Tydzień. Mimo najlepszej woli nie znajduję w sobie potrzeby zainteresowania się jakimikolwiek wulgarnymi wynurzeniami. Zwyczajnie na to nie zasługuje" - zaznaczył Jacek Kurski zapytany przez "Fakt".



Jakimowicz był oburzony postawą ojca młodego rapera. "Sam profesor Matczak, ojciec, nie widzi nic złego w tych sformułowaniach kierowanych przez jego 20 letniego synka do dorosłych ludzi!" - napisał. Zaznaczył również, że "jak tak dalej będzie i takie będą te następne pokolenia to runie to wszystko na łeb".



Do utworu odniosła się również Krystyna Pawłowicz. "Brzydka twarz, brzydkie wnętrze, brzydota" - skomentowała krótko.