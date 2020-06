Paris Jackson nagrała EP-kę w projekcie The Soundflowers

EP-ka grupy The Soundflowers, którą tworzą Paris Jackson i jej partner, wkrótce trafi do sieci.

Pierwsza EP-ka Paris Jackson, którą stworzyła z Gabrielem Glennem pod szyldem The Soundflowers, trafi do sprzedaży 23 czerwca, a wydana zostanie nakładem wytwórni Imperial.

Jej muzyczny projekt to mieszanka indie folku, bluesa, soulu i reggae. Materiał został wyprodukowany przez Mike'a Malchicoffa, a zmiksował go Rob Kinelsk.

Dochód ze sprzedaży ma wesprzeć organizacje: Black Women Lead, Black Voters Matter Fund i BEAM.

Jackson poznała się ze swoim obecnym chłopakiem podczas koncertu jego zespołu TrashDogs.



"Pokazaliśmy sobie własne utwory i kilka na szybko napisaliśmy. Wszystko do siebie naturalnie pasuje - od naszych głosów po styl pisania piosenek. Nigdy wcześniej nie spotkałem kogoś, kto tak idealnie pasował do mojej muzyki" - komentował Glenn.

