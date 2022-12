Dziedziczka fortuny Hiltonów zaskoczyła fanów informacją o wydaniu zaktualizowanej wersji hitu "Stars Are Blind". Paris Hilton chciała w ten sposób zamknąć 2022 rok.

"Ta piosenka zawsze znaczyła dla mnie tak wiele, więc poczułam się dobrze mogąc zamknąć rok 2022 z odświeżoną wersją" - napisała na Instagramie o "Stars Are Blind (Paris' Version)".

Instagram Post Rozwiń

Z tej okazji na Times Square pojawił się baner promujący wydawnictwo. "Widok mojej twarzy rozświetlającej Times Square jest tak wyjątkowy. Dziękuję wszystkim, którzy zawsze wspierali moją karierę muzyczną" - napisała.

Reklama

"Mam najlepszych fanów pod słońcem i uwielbiam wasz odzew w temacie mojej nowej piosenki" - kontynuowała, dodając jeszcze, że w 2023 roku wyda nową muzykę.

Oryginalna wersja piosenki:

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paris Hilton Stars Are Blind

W nowej wersji hitu Hilton ponownie stanęła za mikrofonem, a utwór wyprodukował ten sam producent - Fernando Garibay. Remiksem zajął się Clint Gibbs.

Parę dni wcześniej Paris zapowiadała nowe wydawnictwo, ale nikt nie spodziewał się, że wyda nową wersję dawnego hitu. "Nowy rok, nowa P" - pisała.

"Stars Are Blind" było największym przebojem Hilton, która próbowała kariery w muzyce w 2006 roku. Media wyśmiewały 25-letnią wówczas celebrytkę, która marzyła, by zrobić karierę w muzyce.

Nowa wersja utworu:

Wideo Stars Are Blind (Paris' Version) - Paris Hilton [Amazon Original]

Paris Hilton powraca do muzyki

Na liście przebojów Billboard Hot 10 zajął 18. miejsce, ale na przestrzeni lat odbiór piosenki nieco się zmienił. Teraz fani wspominają ją z rozrzewnieniem.

Piosenka zyskała nowe życie w 2020 roku, gdy została wykorzystana w filmie "Obiecująca. Młoda. Kobieta". Obraz nagrodzono Oscarem. "To jedna z moich ulubionych piosenek. Potrzebowałam do tego filmu piosenki, której, jeśli tekst znałby chłopak, który ci się podoba, to na pewno byłabyś pod niesamowitym wrażeniem i wiedziałabyś, że ma dobry gust" - powiedziała reżyserka Emerald Fennell w grudniu dla Entertainment Weekly.

W ostatnich latach Hilton zajęła się DJ-owaniem - wydała m.in. wraz z Electric Polar Bears "Melting" czy "I Blame You" z LODATO.

Czytaj też:

Paris Hilton przypomina kontrowersyjny wywiad u Lettermana