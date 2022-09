Zespół, który tworzą Zac Farro, Hayley Williams i Taylor York, ogłosił również premierę szóstego studyjnego albumu "This is Why". Płyta, którą wypełnia 10 utworów, ukaże się 10 lutego 2023 roku. Materiał powstawał w Los Angeles w Kalifornii pod czujnym okiem wieloletniego współpracownika grupy, Carlosa de la Garzy. Zdjęcie na okładkę wykonał Zachary Gray.

Paramore wracają po 5-letniej przerwie! Posłuchaj piosenki "This Is Why"

Wracając do świata znacznie różniącego się od tego, który zostawiali, Paramore przygotowali swoją nowa piosenkę właśnie o tym. "This Is Why" to smakowicie zaraźliwy numer dla świata post-prawdy.

"'This Is Why' było ostatnią piosenką, którą napisaliśmy na album" - opowiada wokalistka, Hayley Williams.

Clip Paramore This Is Why

"Szczerze mówiąc, byłam już zmęczona pisaniem tekstów, ale Taylor przekonał Zaca i mnie, żebyśmy popracowali nad ostatnim pomysłem. W efekcie powstał utwór tytułowy. Podsumowuje on mnóstwo absurdalnych emocji, rollercoaster bycia żywym w 2022 roku, przeżycia choćby tych ostatnich 3 czy 4 lat. Można by pomyśleć, że po globalnej pandemii o kuźwa biblijnych rozmiarach i w obliczu zbliżającej się zagłady umierającej planety, ludzie powinni znaleźć w sobie coś, co pozwoliłoby im być bardziej uprzejmymi czy empatycznym" - dodaje

Teledysk do "This Is Why" powstał w ubiegłym miesiącu, w Malibu, w Kalifornii, a za kamerą stanął Brendan Yates z Turnstile.

"Świetnie było pracować z Brendanem. Znam chłopaków z Turnstile już od jakiegoś czasu i bardzo się ucieszyłam, że nasze światy zderzyły się w ten sposób. Jest między naszymi zespołami fajne pokrewieństwo. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli okazję zagrać z nimi koncert' - wspomina frontmanka.

