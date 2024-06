"Co za noc" ( sprawdź! ) to pierwszy singel zapowiadający szykowaną na ten rok nową płytę Papa Dance . Pod tym szyldem od 2022 r. działają Grzegorz Wawrzyszak (pierwszy wokalista, śpiewał w grupie w latach 1984-1985) i grający na instrumentach klawiszowych Kostek Joriadis (w zespole w latach 1985-1986). Tę dwójkę wspiera grający na instrumentach klawiszowych producent Emil Jeleń (znany m.in. z Beat Magic i Top One).

Joriadis w późniejszym czasie występował i nagrywał z takimi grupami, jak m.in. Lady Pank, Izrael, Manaam, Bajm, Kult, Chłopcy z Placu Broni, De Mono i Wilki. Na początku lat 90. stanął na czele zespołu Human, współpracował również z ówczesną partnerką Kasią Kowalską.

Papa Dance znów nagrywa

Jak zapowiadają liderzy Papa Dance, nowy materiał pozytywnie zaskoczy fanów grupy tęskniących za synth-popowymi brzmieniami z lat 80. Album zawierać będzie 10 premierowych kompozycji, które potwierdzą kierunek dalszego rozwoju projektu. W ten sposób zamierzają uczcić 40-lecie powstania Papa Dance.

"Bardzo dziękujemy" - komentują muzycy w mediach społecznościowych, chwaląc się wynikami nowej piosenki (ponad 33 tys. odsłon).



Wideo Papa Dance - Co za noc (Official Lyric Video)

Przypomnijmy, że inicjatorami powołania Papa Dance byli zmarły w grudniu 2020 r. Sławomir Wesołowski i Mariusz Zabrodzki. Początkowo formacja funkcjonowała jako Papa Dock (nazwa została zmieniona po interwencji cenzury).

Już z Grzegorzem Wawrzyszakiem i Kostkiem Joriadisem w połowie lat 80. powstały pierwsze piosenki (m.in. "W 40 dni dookoła świata", "Kamikaze wróć", "Pocztówka z wakacji"). Po wydaniu debiutanckiej płyty "Papa Dance" (1985) producenci rozwiązali grupę, powołując do życia duet tworzony przez Pawła Stasiaka i Kostka Joriadisa. Pozostali muzycy początkowo nadal działali jako Papa Dance, ale zmuszeni do jej zmiany wrócili jako Ex-Dance.

Paweł Stasiak od 2007 r. tworzy i nagrywa pod szyldem Papa D.