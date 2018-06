Pantera: Pogrzeb Vinniego Paula

Pogrzeb słynnego amerykańskiego perkusisty Vinniego Paula Abbotta (eks-Pantera, Damageplan, Hellyeah) odbędzie się w sobotę, 30 czerwca, w Arlington.

Vinnie Paul miał 54 lata /CapitalPictures/FacetoFace / Reporter

Kameralna ceremonia będzie miała miejsce na terenie Moore Memorial Gardens Cemetery w Arlington, gdzie Vinnie Paul spocznie u boku marki i brata, Darrella "Dimebag" Abbotta.

Fani będą mogli oddać hołd i pożegnać swojego idola dzień później (w niedzielę 1 lipca) na specjalnej, otwartej ceremonii ("Vinnie Paul: A Public Celebration Of Life"), która odbędzie się w The Bomb Factory, na co dzień hali koncertowej w Dallas.



Vinnie Paul, podobnie jak jego brat Darrell (uznany gitarzysta zastrzelony przez szaleńca w 2004 roku podczas koncertu Damageplan w Ohio), zostanie pochowany w zrobionej na zamówienie trumnie ("Kiss Kasket"), którą - na prośbę rodziny zmarłego - podarowali Gene Simmons i Paul Stanley z grupy Kiss.



Przypomnijmy, że Vinnie Paul Abbott zmarł we śnie, w piątek, 22 czerwca, w swoim domu w Las Vegas. Miał 54 lat.

Osoba blisko związana z muzykiem powiedziała dziennikowi "Las Vegas Review-Journal", że Vinnie Paul doznał wówczas "rozległego zawału serca", czego jednak nie potwierdziły dotychczas żadne oficjalne źródła. W oficjalnym raporcie policji, po przeprowadzeniu sekcji zwłok, podano jedynie, że śmierć perkusisty "nie wydaje się podejrzana". Przyczyna śmierci muzyka ma zostać dopiero ujawniona.



Zobacz teledysk "Cemetery Gates" Pantery z nieodżałowanym Vinniem Paulem Abbottem:

Clip Pantera Cemetery Gates

