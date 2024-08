Pamiętasz te hity? Oto najlepsze utwory z soundtracków "Szybkich i Wściekłych"

Seria "Szybcy i Wściekli" to nie tylko wysokooktanowa akcja i spektakularne pościgi samochodowe, ale także niezapomniane ścieżki dźwiękowe, które doskonale oddają klimat filmów. Z każdą kolejną częścią franczyzy, soundtracki stają się coraz bardziej rozbudowane i różnorodne, a utwory z nich pochodzące zyskują status kultowych.

Przyjrzyjmy się bliżej dziesięciu najlepszym piosenkom, które na zawsze zapisały się w historii "Szybkich i Wściekłych".

10. "Rest Of My Life" - Ludacris feat. Usher & David Guetta (Szybcy i Wściekli 6)

Raper i aktor Ludacris, wcielający się w postać Teja Parkera od filmu "Za szybcy, za wściekli", ponownie udowadnia swój muzyczny talent w utworze "Rest of My Life". Ten pozytywny hymn, utrzymany w klimacie EDM, to idealne zakończenie dla szóstej części serii. Ludacris rapuje o ciężkiej pracy i celebrowaniu życia, a Usher dodaje soulowego sznytu w refrenie. Całość dopełnia chwytliwa melodia Davida Guetty.

9. "All Roads Lead Home" - Ohana Bam (Hobbs & Shaw)

Spin-off serii, skupiający się na postaciach Hobbsa i Shawa, oferuje ścieżkę dźwiękową pełną różnorodnych gatunków muzycznych, od electro-house'u po rock, nie zapominając oczywiście o hip-hopie. Utwór "All Roads Lead Home" Ohany Bam idealnie wpisuje się w tematykę rodziny, która jest kluczowa dla drugiej połowy filmu. Kiedy Hobbs powraca na rodzinną wyspę Samoa, łączy siły ze swoim bratem, by stawić czoła terroryście Brixtonowi Lore. Piosenka towarzyszy przygotowaniom do walki, tworząc podniosłą atmosferę.

8. "Hey Ma" - Pitbull feat. J Balvin & Camila Cabello (Szybcy i Wściekli 8)

Ósma część serii kontynuuje tradycję wykorzystywania hiszpańskojęzycznych utworów. "Hey Ma" to lekka i przyjemna piosenka miłosna, w której J Balvin i Camila Cabello śpiewają o swoim zauroczeniu. Pitbull podkreśla swoje kubańskie korzenie, opisując tętniącą życiem atmosferę kraju. Co ciekawe, początkowo utwór miał być nagrany z Britney Spears i Romeo Santosem, zanim ostatecznie zastąpili ich Cabello i Balvin.

7. "Good Life" - Kehlani & G-Eazy (Szybcy i Wściekli 8)

"Good Life" to kolejna piosenka, która idealnie pasuje do tradycyjnych scen rodzinnych, wieńczących niemal wszystkie ostatnie filmy z serii. Podobnie jak "Rest of My Life", utwór ten celebruje sukces i zachęca słuchaczy do podążania za swoją intuicją. Kehlani i G-Eazy opowiadają o swoim spełnionym życiu, podkreślając znaczenie lojalności wobec bliskich. To przesłanie doskonale rezonuje z historią Dominica Toretto i jego ekipy, którzy od początku trwają przy sobie, wspierając się nawzajem.

6. "We Own It" - Wiz Khalifa & 2 Chainz (Szybcy i Wściekli 6)

"We Own It" to jeden z najpopularniejszych utworów rapowych na YouTube, który doskonale oddaje adrenalinę i energię filmów "Szybcy i Wściekli". Od piątej części franczyza wykroczyła poza ramy wyścigów ulicznych, oferując coraz bardziej rozbudowane fabuły. Jednak niezależnie od tego, czy akcja toczy się w Brazylii czy na Islandii, szybkie samochody i pościgi zawsze pozostają kluczowym elementem serii. Wiz Khalifa i 2 Chainz rapują o swojej odwadze i determinacji, a chwytliwy refren Khalify na długo zapada w pamięć.

5. "I Will Return" - Skylar Grey (Szybcy i Wściekli 7)

Choć "See You Again" jest najpopularniejszym utworem ze ścieżki dźwiękowej "Szybkich i Wściekłych 7", Skylar Grey również oddała hołd zmarłemu Paulowi Walkerowi w balladzie "I Will Return". Piosenka ta, napisana z perspektywy samego Walkera, jest przejmującym świadectwem osoby, która odeszła, ale pragnie powrócić do swoich bliskich. Pełna żalu i nadziei, "I Will Return" to jeden z najbardziej refleksyjnych utworów z soundtracku, który porusza najgłębsze emocje.

4. "Danza Kuduro" - Don Omar (Szybcy i Wściekli 5)

Portorykański artysta reggaetonowy Don Omar ma długą historię współpracy z serią "Szybcy i Wściekli", sięgającą czasów "Tokio Drift". W piątej części franczyzy pojawił się nawet na ekranie jako Rico Santos, a jego przebój "Danza Kuduro" towarzyszy finałowej scenie. Piosenka, w której gościnnie występuje Lucenzo, idealnie ilustruje montaż ukazujący losy bohaterów po udanym skoku w Rio. Każdy z członków ekipy wydaje się mieć szczęśliwe zakończenie, a "Danza Kuduro" stanowi doskonałe tło muzyczne dla tej sceny.

3. "Act A Fool" - Ludacris (Za szybcy, za wściekli)

Singiel Ludacrisa z drugiego filmu serii to prawdziwa kapsuła czasu. Jego flow przywodzi na myśl energię jego starszych albumów, a towarzyszący mu teledysk to gratka dla fanów serii. Ludacris prowadzi kolorowe samochody, popisując się swoimi umiejętnościami driftu. To prostsze spojrzenie na świat "Szybkich i Wściekłych", które kiedyś skupiały się głównie na wyścigach ulicznych i hip-hopie z początku XXI wieku. "Act A Fool" zdobył nominację do nagrody Grammy, co później powtórzył Wiz Khalifa z Charliem Puthem za "See You Again".

2. "Tokyo Drift" - Teriyaki Boyz (Szybcy i Wściekli: Tokio Drift)

"Tokyo Drift" to magnum opus japońskiej grupy hip-hopowej Teriyaki Boyz, który zyskał status kultowego. Oprócz ognistych flow raperów, utwór ten wyróżnia się również wyjątkową produkcją, zwłaszcza instrumentacją przypominającą dźwięk dzwonka. To ambitny crossover, ponieważ za produkcję odpowiadali The Neptunes, czyli duet Pharrell Williams i Chad Hugo. "Tokyo Drift" wciąż pozostaje aktualny, a hip-hopowi artyści, od Pusha T po Rich Briana, wciąż go remiksują i samplują.

1. "See You Again" - Wiz Khalifa feat. Charlie Puth (Szybcy i Wściekli 7)

Nagła śmierć Paula Walkera była szokiem dla całego świata. " See You Again " stał się wzruszającym hołdem dla aktora, który pośmiertnie pojawił się w siódmej części serii. Wiz Khalifa, częsty gość muzyczny w serii "Szybcy i Wściekli", rapuje o prawdziwej przyjaźni, nawiązując do więzi między Vinem Dieselem a Walkerem. Piosenka poruszyła serca słuchaczy na całym świecie, a jednocześnie zapoczątkowała karierę Charliego Putha, którego soulowy wokal i fortepianowe intro dodają utworowi melancholijnego piękna. "See You Again" to nie tylko najlepsza piosenka z Szybkich i Wściekłych, ale także jeden z najbardziej emocjonalnych utworów ostatnich lat.

