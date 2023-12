Van Halen to jeden z najważniejszych zespołów rockowych lat 80. Najbardziej cenionym krążkiem grupy okazał się "1984", wydany w tym samym roku. Z albumu pochodzi hit "Jump", który pierwotnie wydano jako singel w grudniu 1983 roku.

Piosenka prędko stała się numerem 1. na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. I choć Van Halen słynął z ostrych gitarowych riffów, to w tym przeboju najbardziej rozpoznawalny jest dynamiczny, klawiszowy riff. Utwór został dedykowany przez Davida Lee Rotha słynnemu kickboxerowi, Benny'emu Urquidezowi, znanemu jako The Jet. W 2021 roku piosenka została uznana przez magazyn "Rolling Stone" jako jedna z "500 najlepszych piosenek wszech czasów" - znalazła się na 177. miejscu listy.

Teraz wokalista podzielił się zaktualizowaną wersją piosenki, zarejestrowaną podczas sesji w 2022 roku. Lee Roth w trakcie zaledwie dwóch godzin w studio nagrał na nowo także inne przeboje grupy - "Unchained", "Everybody Wants Some!!!", "You Really Got Me", "Dance The Night Away", "Panama" i "Ain't Talkin' 'Bout Love". Zrobił to nie poprawiając w żaden sposób swoich ścieżek wokalnych, nie korzystając z auto-tune'a i podczas jednorazowych podejść na żywo.

Jak brzmi słynna piosenka po czterdziestu latach od premiery?

Wideo David Lee Roth - Jump (Live At Henson Studios)

David Lee Roth w 2020 roku wspierał Kiss podczas ich pożegnalnej trasy. Rok później sam ogłosił przejście na muzyczną emeryturę i serię koncertów w House of Blues w Las Vegas, które miały odbyć się na przełomie grudnia 2021 roku i potrwać do końca stycznia 2022 roku. Dosłownie w przeddzień pierwszego koncertu gwiazdor poinformował, że odwołuje koncerty i nigdy już nie wystąpi na żywo.

1 stycznia 2024 roku ukaże się książka o wokaliście "DLR Book: How David Lee Roth Changed The World", pióra Darrena Paltrowitza.

